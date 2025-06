Romeo zvíťazil v 3. etape Criterium du Dauphine a vedie aj celkovo

výsledky 3. etapy Criterium du Dauphine (Brioude - Charantonnay , 207 km):



1. Ivan Romeo (Šp./Movistar) 4:34:10 h, 2. Harold Tejada (Kol./XDS Astana), 3. Louis Barre (Fr./Intermarché-Wanty), 4. Florian Lipowitz (Rak./Red Bull - BORA - hansgrohe) všetci +14 s, 5. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck), 6. Axel Laurance (Fr./Ineos Grenadiers) obaja +27



Celkové poradie (po 3 z 8 etáp):



1. Romeo 14:09:01 h, 2. Barre 17 s, 3. Tejada + 18, 4. Lipowitz + 24, 5. Van der Poel + 29, 6. Brieuc Rolland (Fr./Groupama-FDJ) + 37

Charantonnay 10. júna (TASR) - Španielsky cyklista Ivan Romeo sa stal víťazom utorkovej 3. etapy pretekov Criterium du Dauphine, ktorá viedla z Brioude do Charantonnay a merala 207 km. Jazdcovi tímu Movistar vyšiel únik a triumfoval o 14 sekúnd pred Kolumbijčanom Haroldom Tejadom (XDS Astana) a domácim Louisom Barrem z tímu Intermarché - Wanty. Romeo sa stal aj novým lídrom celkovej klasifikácie.Tretia etapa mala zvlnený profil a otázkou bolo, či predošlý líder celkového poradia Jonathan Milan vydrží vysoké tempo atakov z úniku. Favoriti na celkové poradie to nehnali na doraz, takže etapu sprevádzal otvorený priebeh. Po náročných stúpaniach a viac ako sto kilometroch úniku sa tempo pelotónu zvoľnilo a v situácia sa vyhrotila v závere na prudkom stúpaní – Milan stratil kontakt a únik sa rozdelil. Rozhodujúci útok predviedol 21-ročný Romeo, ktorý si pripísal najväčšie víťazstvo v kariére a obliekol sa do žltého dresu. Pelotón prišiel s odstupom viac než minúty.