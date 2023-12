Romero pre zranenie vynechá 4 až 5 týždňov, Postecoglou: Som sklamaný

Londýn 27. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Cristian Romero utrpel zranenie zadného stehenného svalu a Tottenhamu bude chýbať štyri až päť týždňov. V stredu to potvrdil tréner tímu Ange Postecoglou.



Romero sa zranil v priebehu sobotného ligového zápasu proti Evertonu (2:1) a počas týždňa absolvoval lekársku prehliadku. Dvadsaťpäťročný hráč sa pritom na ihrisko vrátil len pred dvadsiatimi dňami, predtým si v Premier League odpykával trojzápasový dištanc. "Určite som sklamaný, že som oňho prišiel. Chýbal nám počas dištancu a len teraz sme ho dostali späť a veci sa ustálili. A opäť nám bude dosť dlho chýbať," uviedol Postecoglou.



Päťdesiatosemročnému trénerovi pre zranenie chýba aj stredný obranca Micky van de Ven. "Uvidíme ho niekedy v januári. Nemyslím si, že proti Burnley (5.1.), ale s Manchestrom United (14.1.) je to možné. Nepozerám sa na dátumy návratu, kým nevidím hráčov trénovať a on zatiaľ netrénoval," dodal Postecoglou podľa agentúry AFP.



Tottenham je na štvrtom mieste tabuľky a v prípade štvrtkového triumfu nad Brightonom sa dotiahne na tretiu Aston Villu.