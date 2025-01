Romero sa po zranení vrátil do tréningového procesu Tottenhamu

Londýn 22. januára (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Cristian Romero sa po zdravotných problémoch vrátil do tréningového procesu v Tottenhame Hotspur. Podľa agentúry PA by mohol byť trénerovi Angemu Postecoglouovi k dispozícii vo štvrtkovom zápase Európskej ligy na pôde Hoffenheimu.



Spurs sužujú zranenia kľúčových hráčov a návrat majstra sveta z Kataru 2022, ktorý sa v stredu zúčastnil na niektorých tímových cvičeniach, by mohol mužstvu pomôcť. Dvadsaťšesťročný stopér laboroval so zraneným prstom na nohe a problémami so slabinami, za uplynulé dva mesiace odohral iba jeden zápas. "Kohúti" naposledy prehrali v Premier League v nedeľu na pôde Evertonu 2:3, v uplynulých šiestich ligových dueloch získali iba bod.