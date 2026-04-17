Piatok 17. apríl 2026
Romero v tejto sezóne Tottenhamu nepomôže, ohrozený je aj štart na MS

Na snímke Cristian Romero. Foto: TASR/AP

Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs.

Autor TASR
Londýn 17. apríla (TASR) - Argentínsky obranca Cristian Romero vypadol pre zranenie kolena z kádra futbalistov Tottenhamu Hotspur až do konca sezóny a klubu tak nepomôže v boji o záchranu v Premier League. Ohrozený je aj jeho štart na tohtoročných MS.

Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs. „Je mi ho naozaj ľúto. Romero v prvom rade miluje Tottenham a ľudia musia vedieť, že teraz po svojom zranení trpí, pretože už za nás v tejto sezóne hrať nebude,“ povedal De Zerbi na adresu 27-ročného stopéra.

Šesť kôl pred koncom Premier League figuruje Tottenham v pásme zostupu na 18. priečke, dva body za West Hamom. Momentálne ťahá sériu 14 ligových zápasov bez víťazstva a v sobotu privíta na svojom trávniku Brighton.
Neprehliadnite

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených