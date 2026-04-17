Romero v tejto sezóne Tottenhamu nepomôže, ohrozený je aj štart na MS
Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs.
Autor TASR
Londýn 17. apríla (TASR) - Argentínsky obranca Cristian Romero vypadol pre zranenie kolena z kádra futbalistov Tottenhamu Hotspur až do konca sezóny a klubu tak nepomôže v boji o záchranu v Premier League. Ohrozený je aj jeho štart na tohtoročných MS.
Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs. „Je mi ho naozaj ľúto. Romero v prvom rade miluje Tottenham a ľudia musia vedieť, že teraz po svojom zranení trpí, pretože už za nás v tejto sezóne hrať nebude,“ povedal De Zerbi na adresu 27-ročného stopéra.
Šesť kôl pred koncom Premier League figuruje Tottenham v pásme zostupu na 18. priečke, dva body za West Hamom. Momentálne ťahá sériu 14 ligových zápasov bez víťazstva a v sobotu privíta na svojom trávniku Brighton.
Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs. „Je mi ho naozaj ľúto. Romero v prvom rade miluje Tottenham a ľudia musia vedieť, že teraz po svojom zranení trpí, pretože už za nás v tejto sezóne hrať nebude,“ povedal De Zerbi na adresu 27-ročného stopéra.
Šesť kôl pred koncom Premier League figuruje Tottenham v pásme zostupu na 18. priečke, dva body za West Hamom. Momentálne ťahá sériu 14 ligových zápasov bez víťazstva a v sobotu privíta na svojom trávniku Brighton.