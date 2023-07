Romeu sa vrátil do Barcelony, podpísal trojročnú zmluvu

Barcelona 19. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona podpísal trojročnú zmluvu s Oriolom Romeuom. Katalánsky klub zaplatil Girone za prestup päť miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Tridsaťjedenročný stredopoliar pôsobil v akadémii tímu Barcelony, no v drese úradjúceho majstra La Ligy nastúpil len na jeden duel. "Katalánci" do jeho zmluvy vložili uvoľňovaciu klauzulu vo výške vyše 350 miliónov eur.



V roku 2011 prestúpil do Chelsea, s ktorou vyhral Ligu majstrov a Anglický pohár FA. Výraznejšie sa však presadil až v Southamptone, kde počas sedemročného pôsobenia odohral 256 zápasov.