Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Šport

Ronalda čaká približne mesačná absencia pre zranenie stehna

.
Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jeho účasť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku by to ohroziť nemalo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rijád 4. marca (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo utrpel zranenie zadného stehenného svalu a svojim spoluhráčom z Al-Nassr bude chýbať približne mesiac. Jeho účasť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku by to ohroziť nemalo.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa poranil v sobotňajšom stretnutí saudskej Pro League na trávniku Al-Fayha (3:1). Na začiatku zápasu nepremenil pokutový kop a v 81. minúte ho vystriedal Abdullah Al-Hamdan. „Začal proces rehabilitácie a jeho stav budeme posudzovať na dennej báze,“ citovala z vyhlásenia Al-Nassr agentúra AP.

Hviezdny Portugalčan má v lete štartovať už na šiestom svetovom šampionáte. Jeho krajina sa v K-skupine stretne s Uzbekistanom, Kolumbiou a víťazom interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia).
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027