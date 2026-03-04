< sekcia Šport
Ronalda čaká približne mesačná absencia pre zranenie stehna
Jeho účasť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku by to ohroziť nemalo.
Autor TASR
Rijád 4. marca (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo utrpel zranenie zadného stehenného svalu a svojim spoluhráčom z Al-Nassr bude chýbať približne mesiac. Jeho účasť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku by to ohroziť nemalo.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa poranil v sobotňajšom stretnutí saudskej Pro League na trávniku Al-Fayha (3:1). Na začiatku zápasu nepremenil pokutový kop a v 81. minúte ho vystriedal Abdullah Al-Hamdan. „Začal proces rehabilitácie a jeho stav budeme posudzovať na dennej báze,“ citovala z vyhlásenia Al-Nassr agentúra AP.
Hviezdny Portugalčan má v lete štartovať už na šiestom svetovom šampionáte. Jeho krajina sa v K-skupine stretne s Uzbekistanom, Kolumbiou a víťazom interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia).
