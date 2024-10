Ronalda už nezaujímajú individuálne ocenenia: O to mi viac nejde

Rijád 1. októbra (TASR) - Pre portugalského futbalistu Cristiana Ronalda viac nie sú dôležité individuálne ocenenia, ale to, či je prínosom svojmu tímu. Hviezdny útočník to povedal po pondelkovom víťazstve Al Nassr v ázijskej Lige majstrov.



Tridsaťdeväťročný Ronaldo sa v stretnutí s katarským Al Rajan (2:1) blysol gólom. Saudskoarabský Al Nassr triumfoval pod vedením nového trénera Stefana Pioliho štvrtýkrát za sebou vo všetkých súťažiach. "Už nie je dôležité, či som najlepší alebo nie. O to mi viac nejde. Pre hráča je dobré strieľať góly, ale pre mňa je lepšie, keď tím vyhráva. Som zvyknutý lámať rekordy a už to ďalej nevyhľadávam. Najdôležitejšie je pre mňa užiť si hru a pomôcť Al Nassr a mojim spoluhráčom zvíťaziť," uviedol Portugalčan po zápase.



Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa v septembri stal prvým hráčom histórie, ktorý prekonal métu 900 gólov. Ešte koncom augusta pritom na svojom novom youtubovom kanáli tvrdil, že jeho cieľ je tisícka. "Pre mňa je najlepším výsledkom vo futbale streliť ako prvý 900 gólov. Potom je mojou výzvou hranica tisíc gólov," vyhlásil vtedy Ronaldo. Informácie priniesla agentúra Reuters.