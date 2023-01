Ronalda v utorok oficiálne predstavia ako novú posilu Al-Nassru

Rijád 2. januára (TASR) - Portugalského futbalového reprezentanta Cristiana Ronalda v utorok oficiálne predstavia ako novú posilu Al-Nassr FC za prítomnosti tisícok fanúšikov saudskoarabského klubu. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty mal priletieť do krajiny v pondelok vo večerných hodinách spoločne so svojou rodinou, zástupcami médií a technickým personálom.



Tridsaťsedemročný útočník sa upísal klubu Al-Nassr do júla 2025. Podľa miestnych médií bude mať základný ročný plat 75 miliónov amerických dolárov, aj s komerčnými kontraktmi by si mohol zarobiť až 214 miliónov USD za sezónu. Po uplynutí zmluvy sa očakáva, že sa Ronaldo stane ambasádorom saudskoarabskej kandidatúry na usporiadanie futbalových MS 2030, ktoré by chcela krajina spoluorganizovať s Egyptom a Gréckom.



Ronaldo v novembri predčasne skončil v Manchestri United, ktorého vedenie i trénera Erika ten Haga predtým skritizoval v televíznom rozhovore. Ponuku od nemenovaného klubu zo Saudskej Arábie dostal údajne už v lete, ale vtedy sa rozhodol ešte pokračovať na Old Trafforde. V anglickom tíme však vypadol zo základnej zostavy a mal nezhody s koučom ten Hagom. Ronaldo chcel následne odísť do tímu, s ktorým by si zahral v jarnej časti európskej sezóny Ligu majstrov, no napokon sa rozhodol zamieriť do Ázie.