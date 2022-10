Ronalda vyradili z kádra Manchestru United na ligový duel s Chelsea

Manchester 20. októbra (TASR) - Cristiano Ronaldo nepocestuje s futbalistami Manchestru United na sobotný duel anglickej Premier League na ihrisku Chelsea Londýn. Klub ho vyradil z kádra na zápas 13. kola, keďže počas stredajšieho víťazstva nad Tottenhamom (2:0) svojvoľne zamieril do šatne niekoľko minút pred záverečným hvizdom.



"Cristiano Ronaldo nebude súčasťou kádra Manchestru United na sobotný zápas Premier League proti Chelsea. Zvyšok tímu sa naplno koncentruje na prípravu na toto stretnutie," uviedli vo štvrtok večer predstavitelia Macchestru United v oficiálnom stanovisku podľa agentúry AFP.



Tréner Erik ten Hag už predtým avizoval, že sa bude správaním portugalského útočníka počas stredajšieho zápasu zaoberať. "Videl som ho odchádzať, no nerozprávali sme sa. Budem to riešiť zajtra," uviedol ten Hag podľa DPA krátko po stretnutí, po ktorom sa jeho tím posunul na piate miesto tabuľky anglickej ligy.



Ronaldo nie je v tejto sezóne pravidelnou súčasťou základnej zostavy United a v stredu nenastúpil vôbec, čo sa mu stalo druhýkrát v ročníku. V dvanástich stretnutiach vo všetkých súťažiach strelil dva góly. Proti "Spurs" bol na hrote Marcus Rashford. Tridsaťsedemročný portugalský reprezentant sa v lete snažil z United odísť do niektorého z tímov hrajúcich Ligu majstrov, no "červení diabli" (zmluvu má do 30. júna 2023) ho odmietli pustiť. Už počas predsezónnej prípravy opustil v polčase duel s Rayom Vallecano (1:1).