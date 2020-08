Ronaldinho by mal ísť čoskoro na slobodu

Asunción 9. augusta (TASR) - Bývalý brazílsky futbalový reprezentant Ronaldinho sa priblížil k prepusteniu na slobodu. Paraguajský prokurátor v piatok vyhlásil, že nebude namietať voči podmienečnému prepusteniu.



Majstra sveta z roku 2002 zatkli v Paraguaji 6. marca spoločne s jeho bratom a manažérom za prekročenie hraníc s falošnými dokladmi. Vo vyšetrovacej väzbe strávil 32 dní, po zaplatení kaucie 1,6 milióna dolárov sa mohol presunúť do domáceho väzenia. To aktuálne trávi v hoteli v Asuncióne.



Podľa informácií paraguajských a brazílskych médií sa nenašli dôkazy, ktoré by potvrdili priamu participáciu Ronaldinha na výrobe falošných dokumentov. Prokurátor mu preto navrhuje udeliť podmienečný trest, pokutu na úrovni 90.000 dolárov a povinnosť prihlásiť sa orgánom v rodnej krajine za účelom nadobudnutia legálnych dokumentov. Informácie pochádzajú zo serveru tbsnews.net.