Ronaldinho chce, aby Mbappe získal Zlatú loptu v drese PSG

Bangkok 3. decembra (TASR) - Bývalý brazílsky reprezentant Ronaldinho si praje, aby francúzsky futbalista Kylian Mbappe získal Zlatú loptu v drese Paríža St. Germain. Dvadsaťštyriročný útočník k nej mal najbližšie tento rok, keď obsadil tretiu priečku za Lionelom Messim a Erlingom Haalandom.



"Skvelý hráč ako Mbappe môže mať príležitosť vyhrať Zlatú loptu v akomkoľvek tíme, ale keďže milujem PSG, bol by som rád, keby to dokázal s ním. Dúfam, že ju vyhrá. Je to dobrý priateľ a výborný hráč. Páči sa mi jeho štýl hry," uviedol Ronaldinho v rozhovore pre agentúru AFP. Brazílčan má k Parížu blízko, v tíme pôsobil v rokoch 2001 až 2003: "PSG je skvelý klub."



Otázne je, ako dlho sa Mbappe v Paríži zdrží. Francúz má s klubom platnú zmluvu do leta 2024 a netají sa tým, že by rád odišiel. Dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži a že do nového klubu chce na budúci rok zamieriť ako voľný hráč. Vedenie PSG ho chcelo v lete predať, aby neodišiel zadarmo, napriek lukratívnej ponuke zo saudskoarabského klubu Al-Hilal však Mbappe zostal vo Francúzsku.