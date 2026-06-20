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FUTBALOVÁ LEGENDA HLÁSI NÁVRAT: Ronaldinho sa dohodol s tímom Serie C
Futbal na profesionálnej úrovni hral naposledy v Brazílii za Fluminense v roku 2015.
Autor TASR
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Ravenna 20. júna (TASR) - Legendárny brazílsky futbalista Ronaldinho vo veku 46 rokov oznámil reštart aktívnej kariéry. Podpísal zmluvu s klubom FC Ravenna, ktorý pôsobí v tretej najvyššej talianskej súťaži Serie C.
Futbal na profesionálnej úrovni hral naposledy v Brazílii za Fluminense v roku 2015. Taliansky klub ho predstaví ako novú posilu 23. júna v Miami. Ronaldinho je zároveň akcionárom klubu, ktorý vlastní od roku 2024 podnikateľ Ignazio Cipriani. Viceprezidentom klubu je bývalý športový riaditeľ AC Miláno Ariedo Braida.
„Nové farby, rovnaký úsmev. Nemôžem sa dočkať, keď budem tancovať s loptou a napíšem nový krásny príbeh s Ignaziom Ciprianim a rodinou Ciprianiovcov. Futbal pre mňa vždy znamenal radosť a teším sa, že tento duch prinesiem do Ravenny. Nech sa začne mágia,“ povedal Ronaldinho podľa Sky Sports.
„Priviesť Ronaldinha do Ravenny je pre klub výnimočný moment. Bol to môj idol, keď som vyrastal, a jeho vplyv na futbal presahuje samotnú hru. Okrem toho, čo prinesie na ihrisku, dúfam, že jeho prítomnosť inšpiruje novú generáciu fanúšikov, aby si klub zamilovali a stali sa súčasťou toho, čo budujeme do budúcnosti,“ doplnil. Cipriani.
Ronaldinho vyhral anketu Zlatá lopta v roku 2005 a bol súčasťou brazílskeho tímu, ktorý triumfoval na majstrovstvách sveta v roku 2002. V roku 2006 tiež vyhral Ligu majstrov s Barcelonou.
Futbal na profesionálnej úrovni hral naposledy v Brazílii za Fluminense v roku 2015. Taliansky klub ho predstaví ako novú posilu 23. júna v Miami. Ronaldinho je zároveň akcionárom klubu, ktorý vlastní od roku 2024 podnikateľ Ignazio Cipriani. Viceprezidentom klubu je bývalý športový riaditeľ AC Miláno Ariedo Braida.
„Nové farby, rovnaký úsmev. Nemôžem sa dočkať, keď budem tancovať s loptou a napíšem nový krásny príbeh s Ignaziom Ciprianim a rodinou Ciprianiovcov. Futbal pre mňa vždy znamenal radosť a teším sa, že tento duch prinesiem do Ravenny. Nech sa začne mágia,“ povedal Ronaldinho podľa Sky Sports.
„Priviesť Ronaldinha do Ravenny je pre klub výnimočný moment. Bol to môj idol, keď som vyrastal, a jeho vplyv na futbal presahuje samotnú hru. Okrem toho, čo prinesie na ihrisku, dúfam, že jeho prítomnosť inšpiruje novú generáciu fanúšikov, aby si klub zamilovali a stali sa súčasťou toho, čo budujeme do budúcnosti,“ doplnil. Cipriani.
Ronaldinho vyhral anketu Zlatá lopta v roku 2005 a bol súčasťou brazílskeho tímu, ktorý triumfoval na majstrovstvách sveta v roku 2002. V roku 2006 tiež vyhral Ligu majstrov s Barcelonou.