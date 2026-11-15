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Ronaldinho nastúpil v 46 rokoch v základnej zostave talianskej Ravenny
Po polčasovom hvizde sa Ronaldinho rozlúčil s hráčmi aj s prítomnými divákmi a po prestávke už do hry nezasiahol.
Autor TASR
Ravenna 15. novembra (TASR) - Legendárny brazílsky futbalista Ronaldinho sa po viac ako desiatich rokoch vrátil na súťažné trávniky. Štyridsaťšesťročný držiteľ Zlatej lopty z roku 2005 nastúpil v základnej zostave talianskeho treťoligového klubu FC Ravenna. Ronaldinho odohral prvý polčas a jeho tím zvíťazil nad FC Forli 2:0.
Brazílskemu špílmachrovi sa na štadióne Bruna Benelliho v miestnom derby proti Forli dostalo vrelého privítania. Začiatok duelu sprevádzala výborná atmosféra, pričom prvé minúty sa čakalo, kým sa rozpustí mrak vytvorený svetlicami v domácom fanúšikovskom sektore. Ronaldinho mal na sebe dres s tradičným číslom 10 a bol na začiatku akcie, ktorá priniesla prvý gól. Po jeho prikrytí lopty sa dostal k strele Giulio Donati a otvoril skóre. Po polčasovom hvizde sa Ronaldinho rozlúčil s hráčmi aj s prítomnými divákmi a po prestávke už do hry nezasiahol.
Ronaldinho podpísal zmluvu s klubom v júni. Naposledy hral na profesionálnej úrovni v roku 2015 za Fluminense, v septembri tohto roka sa predstavil aj v exhibičnom dueli v Trnave. Práve exhibičné turné po Európe bolo doteraz jedinou možnosťou, kde mohli diváci vidieť fenomenálneho Juhoameričana.
Brazílskemu špílmachrovi sa na štadióne Bruna Benelliho v miestnom derby proti Forli dostalo vrelého privítania. Začiatok duelu sprevádzala výborná atmosféra, pričom prvé minúty sa čakalo, kým sa rozpustí mrak vytvorený svetlicami v domácom fanúšikovskom sektore. Ronaldinho mal na sebe dres s tradičným číslom 10 a bol na začiatku akcie, ktorá priniesla prvý gól. Po jeho prikrytí lopty sa dostal k strele Giulio Donati a otvoril skóre. Po polčasovom hvizde sa Ronaldinho rozlúčil s hráčmi aj s prítomnými divákmi a po prestávke už do hry nezasiahol.
Ronaldinho podpísal zmluvu s klubom v júni. Naposledy hral na profesionálnej úrovni v roku 2015 za Fluminense, v septembri tohto roka sa predstavil aj v exhibičnom dueli v Trnave. Práve exhibičné turné po Európe bolo doteraz jedinou možnosťou, kde mohli diváci vidieť fenomenálneho Juhoameričana.