Ronaldinho neuspel so sťažnosťou, zostáva v domácom väzení

Asunción 12. júla (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a jeho brat zostávajú v domácom väzení v Asuncióne. V sobotu totiž neuspeli so sťažnosťou proti obvineniu z nedovoleného vstupu do Paraguaja na falošný pas a zo spolupráce zo zločineckou organizáciou.



Majster sveta z roku 2002 spolu s bratom vstúpili v marci na územie Paraguaja s falošnými dokladmi a zatkla ich polícia. Za mrežami strávil bývalý hráč Paríža SG, Barcelony a AC Miláno 32 dní, neskôr ho prepustili do "domácej" väzby po zaplatení kaucie v hodnote 1,6 milióna dolárov. Ronaldinho a jeho brat sú v hoteli v Asuncióne izolovaní a nemôžu ho opustiť. Svoju vinu popierajú. V prípade jej dokázania im hrozí päť rokov za mrežami, informovala agentúra DPA.