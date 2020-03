Ronaldinho pomohol spoluväzňom zvíťaziť v turnaji

Asuncion 15. marca (TASR) - Bývalý brazílsky futbalový reprezentant Ronaldinho, ktorý je spolu so svojím bratom vo väzbe v paraguajskom hlavnom meste Asuncion, pomohol spoluväzňom zvíťaziť vo futbalovom turnaji.



Tridsaťdeväťročný Ronaldinho zaznamenal pri výhre 11:2 v rozhodujúcom zápase päť gólov a šesť prihrávok. Hlavnou cenou pre víťaza väzenského turnaja bolo 16-kilové prasa.



Bývalého hráča Paríža St. Germain, FC Barcelona či AC Miláno zatkli spolu s bratom začiatkom marca v Paraguaji po tom, ako predložili falošné pasy. V nich mali uvedené paraguajské štátne občianstvo. Do krajiny prišli na pozvanie miestneho majiteľa kasína. Vo väzení pobudnú do vyriešenia prípadu alebo šesť mesiacov.



Bratia majú od roku 2018 súdny zákaz vycestovať z Brazílie. Dôvodom bol incident z roku 2015, keď išli obaja na ryby na jazero Guaíba, kde bez povolenia používali zakázané pasce na ryby. Udelenú pokutu vo výške 2,3 milióna dolárov Ronaldinho odmietol zaplatiť a tak jemu aj jeho bratovi zobrali pasy a dostali zákaz opustiť krajinu.