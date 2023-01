Ronaldo a Messi bavili fanúšikov v Rijáde, PSG zvíťazil v príprave 5:4

Prípravný zápas Rijád

Výber Al-Hilal a Al-Nassr - Paríž St. Germain 4:5 (2:2)



Góly: 34. a 45.+6 Ronaldo (prvý z 11 m), 56. Hyun-Soo, 90.+4 Talisca - 3. Messi, 43. Marquinhos, 53. Ramos, 60. Mbappe, 78. Ekitike, ČK: 39. Bernat (PSG)

Rijád 19. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad výberom saudskoarabských klubov Al-Hilal a Al-Nassr 5:4. Exhibične ladený duel v Rijáde mal pikantný náboj najmä z toho dôvodu, že proti sebe nastúpili Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Hviezdni útočníci odohrali vyše 60 minút a obaja sa aj zapísali do streleckej listiny, Portugalčan v drese domáceho výberu dokonca dvakrát.Prítomnosť Messiho a Ronalda, ale aj ďalších zvučných mien predovšetkým v základnej zostave PSG, vyvolala na 68-tisícovom Štadióne kráľa Fahda ošiaľ medzi fanúšikmi. Tí už v 3. minúte aplaudovali juhoamerickej spolupráci Neymara a Messiho s gólovou koncovkou Argentínčana. Domáci výber nehral proti favoritovi podradnú rolu a v 34. minúte po faule brankára Navasa vyrovnal z jedenástky Ronaldo. O chvíľu obranca PSG Bernat zastavil brejkovú situáciu súpera nedovoleným zákrokom a dostal červenú kartu. Jeho tím napriek hre v oslabení strhol vedenie na svoju stranu po góle Marquinhosa a z jedenástky mohol zdvojnásobiť náskok Neymar, no domáci brankár zneškodnil jeho nevydarený pokus. V úplnom závere prvého polčasu sa opäť dostal k slovu Ronaldo a vyrovnal - 2:2.Gólové hody pokračovali aj po prestávke, keď Ramos v 53. minúte po prihrávke Mbappeho vrátil Parížu vedenie. Po presnom zásahu Hyun-Sooa sa z neho hostia dlho netešili, lenže už tretiu jedenástku v stretnutí premenil po hodine hry Mbappe - 3:4. Po masívnom prestriedaní stratila hra tempo i šmrnc, PSG sa však podarilo zvýšiť náskok zásluhou Ekitikeho - 3:5. V nadstavenom čase zmiernil prehru Saudov Talisca - 4:5.Kapitán portugalskej reprezentácie Ronaldo sa po odchode z Manchestru United dohodol na konci minulého roka s Al-Nassr na lukratívnej zmluve do júla 2025, ktorá mu garantuje ročný plat 75 miliónov amerických dolárov. Messi pred mesiacom priviedol Argentínu v pozícii kapitána k zisku titulu na MS v Katare. Spolu s Ronaldom boli hlavnými magnetmi pre saudskoarabské publikum, ktoré malo jedinečnú možnosť vidieť na trávniku držiteľov celkovo dvanástich Zlatých lôpt (Messi 7-krát, Ronaldo 5-krát). Rivalita Messiho s Ronaldom vzrástla najmä počas deviatich rokov, v ktorých nastupovali proti sebe v Španielsku, keď Messi hral za Barcelonu a Ronaldo za Real Madrid.