Ronaldo a spol. v Írsku neskórovali, proti Srbom im stačí remíza

Dublin 11. novembra (TASR) - Futbalisti Portugalska vyšli vo štvrtkovom dueli kvalifikácie MS v Dubline proti domácemu Írsku gólovo naprázdno, ale ziskom bodu za remízu 0:0 splnili primárnu úlohu. Pred rozhodujúcim súbojom o priamy postup so Srbskom v Lisabone sú na čele tabuľky s rovnakým bodovým ziskom ako ich nedeľňajší súper a na miestenku do Kataru im postačí aj remíza.



"Som spokojný, pretože vyhrať v Írsku 5:0 alebo tu hrať nerozhodne znamená pre nás v tabuľke presne to isté. Samozrejme, radšej by som bral 5:0, ale aj remíza je pre nás pozitívny výsledok. Sme na čele tabuľky a Srbi budú musieť hrať u nás na víťazstvo. Som presvedčený, že si vybojujeme postup," povedal po zápase tréner hostí Fernando Santos pre portugalské médiá.



Santos pre hrozbu kartového dištancu pred duelom so Srbskom šetril viacerých hráčov, do základnej zostavy sa preto nedostali Jose Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo, Renato Sanches a Diogo Jota. V nedeľu však napokon bude Portugalsku chýbať skúsený obranca Pepe, ktorý vo veku 38 rokov nastúpil na zápas ako historicky najstarší v drese národného tímu svojej krajiny, no po dvoch žltých kartách putoval predčasne do kabíny. Pepe prekonal o 13 dní niekdajšieho brankára Vitora Damasa. Celkovo nastúpil na 123 medzištátnych zápasov a v tomto ukazovateli mu v Portugalsku patrí štvrtá priečka. Štrnástu červenú kartu kariéry videl v 82. minúte po zásahu lakťom na Calluma Robinsona.



Hviezdny útočník hostí Cristiano Ronaldo mal dve výraznejšie šance, no cieľ netrafil. "Vytvorili sme si málo dobrých príležitostí a nevyužili sme ich. Stále však máme všetko vo svojich rukách," povedal po zápase jeho spoluhráč Joao Moutinho. Portugalsko v kvalifikácii v prvom zápase so Srbskom remizovalo na jeho pôde 2:2 a má lepšie skóre ako balkánsky konkurent.



Íri už pred zápasom stratili šancu na postup, no mohli si pripísať aspoň cenný skalp - gól Matta Dohertyho v nadstavenomm čase však rozhodcovia pre faul na brankára Ruia Patricia neuznali. "Strelili sme legitímny gól, o ktorý nás však obrali," hneval sa po zápase tréner Írska Stephen Kenny.