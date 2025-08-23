Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Šport

Ronaldo ako prvý v histórii strelil sto gólov za štyri kluby

.
Na archívnej snímke Cristiano Ronaldo. Foto: TASR - Jaroslav Nová

Ronaldo má na konte 450 gólov za Real Madrid.

Autor TASR
Rijád 23. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý nastrieľal sto súťažných gólov za štyri rôzne kluby. Štyridsaťročný útočník sa postaral o rekordný zápis v sobotu, keď skóroval za Al-Nassr vo finále saudskoarabského superpohára.

Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta sa zo zisku trofeje netešil, Al-Nassr v riadnom hracom čase remizoval s Al-Ahli 2:2 a následne neuspel v rozstrele z 11 m. Rodák z Madeiry otváral skóre v 41. minúte z pokutového kopu a z bieleho bodu uspel aj v rozstrele.

Ronaldo má na konte 450 gólov za Real Madrid, 145 gólov za Manchester United a 101 presných zásahov zaznamenal v drese Juventusu Turín. Prekonal tak Isidra Langaru, Romaria a Neymara, ktorí dali sto gólov za tri rôzne kluby. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb