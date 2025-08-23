< sekcia Šport
Ronaldo ako prvý v histórii strelil sto gólov za štyri kluby
Autor TASR
Rijád 23. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý nastrieľal sto súťažných gólov za štyri rôzne kluby. Štyridsaťročný útočník sa postaral o rekordný zápis v sobotu, keď skóroval za Al-Nassr vo finále saudskoarabského superpohára.
Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta sa zo zisku trofeje netešil, Al-Nassr v riadnom hracom čase remizoval s Al-Ahli 2:2 a následne neuspel v rozstrele z 11 m. Rodák z Madeiry otváral skóre v 41. minúte z pokutového kopu a z bieleho bodu uspel aj v rozstrele.
Ronaldo má na konte 450 gólov za Real Madrid, 145 gólov za Manchester United a 101 presných zásahov zaznamenal v drese Juventusu Turín. Prekonal tak Isidra Langaru, Romaria a Neymara, ktorí dali sto gólov za tri rôzne kluby. Informovala agentúra AP.
