Ronaldo by mohol hrať na MS klubov, Infantino: „Môže hrať za niekoho“

Rijád 24. mája (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino uviedol, že by sa Cristiano Ronaldo, reprezentant Portugalska a v súčasnosti hráč saudskoarabského Al-Nassr, mohol objaviť na letných majstrovstvách sveta klubov v USA v drese jedného z účastníkov.



Súčasný Ronaldov zamestnávateľ sa na podujatie neprebojoval a Portugalčanovi po konci aktuálnej sezóny navyše vyprší s klubom kontrakt. „Ronaldo môže byť na MS klubov, s niektorými klubmi prebiehajú rokovania. Môže hrať za niekoho,“ cituje vyjadrenie Infantina portál The Athletic. Zástupcovia Ronalda prejavili s medializovanými vyjadreniami šéfa FIFA ohľadne jeho budúcnosti nespokojnosť, keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania.



Štyridsaťročný Portugalčan je na čele streleckej tabuľky súťaže, ale s Al-Nassr sa mu už nepodarí získať majstrovský titul a tiež sa s ním nepredstaví v ďalšej edícii ázijskej Ligy majstrov. Záujem o jeho služby prejavili viaceré kluby z Brazílie, mexické Monterrey alebo marocká Casablanca. Viacerí by chceli angažovať Ronalda len na MS klubov v prípade súhlasu Al-Nassr.