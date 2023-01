Ronaldo by mohol od júla hosťovať v Newcastli United

Madrid 3. januára (TASR) - Prestup portugalského futbalistu Cristiana Ronalda do saudskoarabského klubu Al-Nassr obsahuje klauzulu pre hráčov možný presun do Newcastlu United. Informoval o tom španielsky športový denník Marca, podľa ktorého by dodatok zmluvy umožnil hosťovanie Portugalčana už v júli.



Účastník Premier League je rovnako ako arabský klub vo väčšinovom vlastníctve Saudskoarabského investičného fondu. Marca bez uvedenia zdrojov napísala, že klauzula nadobudne platnosť v prípade, ak sa Newcastle kvalifikuje do nasledujúceho ročníka Ligy majstrov. "Strakám" patrí aktuálne tretia priečka, pričom priamu miestenku si zabezpečia prvé štyri tímy.



Uvítací ceremoniál pre päťnásobného držiteľa Zlatej lopty sa mal uskutočniť v utorok na štadióne Al-Nassr. Podľa správ médií bude tridsaťsedemročný útočník zarábať 200 miliónov dolárov (211 miliónov eur) za sezónu. Zmluva má platnosť na dva a pol roka.