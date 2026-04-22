Streda 22. apríl 2026
Ronaldo by si v Al-Nassr mohol už čoskoro zahrať so synom

Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Rijád 22. apríla (TASR) - Syn portugalskej futbalovej hviezdy Cristiana Ronalda by si už čoskoro mohol zahrať po boku svojho otca. Saudskoarabský klub Al-Nassr totiž údajne zvažuje jeho preradenie do A-tímu.

Podľa médií klub uvažuje o tom, že 15-ročného talentovaného hráča zaradí do mužského kádra v budúcej sezóne, informoval portál goal.com. Ronaldo ml. prešiel akadémiami veľkoklubov ako Real Madrid, Juventus či Manchester United, keď nasledoval svojho otca, a momentálne pôsobí v Saudskej Arábii. V jeho veku by išlo o výrazný krok a veľký prejav dôvery zo strany klubu, ktorý má vyhodnotiť jeho pripravenosť po skončení sezóny.

Dnes už 41-ročný Ronaldo je stále kľúčovou postavou projektu Al-Nassr a myšlienka, že by si zahral so synom v jednom tíme, je jeho dlhodobým snom. Okrem toho stále naháňa métu tisíc gólov v kariére. Jeho syn strelil v mládežníckom tíme Juventusu do 9 rokov 58 gólov v 23 zápasoch a podobnú formu si udržal aj v Saudskej Arábii, kde zaznamenal 56 gólov v 27 vystúpeniach za tím Al-Nassr do 15 rokov. Už si tiež pripísal štarty za mládežnícke výbery Portugalska.
