Ronaldo chce dosiahnuť métu tisíc gólov

Rijád 29. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo chce počas hráčskej kariéry dosiahnuť métu tisíc gólov. Uviedol to vo videu zverejnenom na jeho novom youtubovom kanáli.



"Pre mňa je najlepším výsledkom vo futbale streliť ako prvý 900 gólov. Potom je mojou výzvou hranica tisíc gólov," vyhlásil 39-ročný Portugalčan, ktorý je momentálne na čele svetovej štatistiky s 893 zásahmi. Podľa niekoľkých zdrojov ich mal na konte cez 1200 legendárny Pelé, no tento údaj sa nikdy nepotvrdil. Ronaldo zdôraznil, že všetky jeho góly sú zachytené na videozáznamoch.



Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty povedal, že koniec jeho kariéry tak skoro nepríde a métu tisíc gólov chce dosiahnuť vo veku 41 rokov. "Ak nebudem mať nejaké zranenia. Stále sa cítim dobre. Dokážem driblovať, strieľať, dávať góly, skákať. Kariéru ukončím v deň, keď budem mať pocit, že už nedokážem robiť nič," citovala Ronalda agentúra DPA. Hviezdny útočník oslávi svoje štyridsiate narodeniny 5. februára. Na klubovej úrovni momentálne pôsobí v saudskoarabskom Al Nassr, s ktorým má podpísaný kontrakt do budúceho leta.