Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Šport

Ronaldo chce na métu 1000 gólov a získať s Portugalskom titul z MS

.
Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štyridsaťročný Ronaldo má zatiaľ na konte 956 presných zásahov.

Autor TASR
Dubaj 29. decembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opäť zdôraznil, že chce počas svojej kariéry dosiahnuť métu 1000 gólov. Jeho ďalším cieľom je získať s reprezentáciou titul majstra sveta. Štyridsaťročný Ronaldo má zatiaľ na konte 956 presných zásahov.

„Ak sa nezraním, som presvedčený, že sa mi podarí dosiahnuť métu 1000 gólov. Je čoraz náročnejšie hrať futbal na najvyššej úrovni, no stále mám veľkú motiváciu. Ďalším snom je získať s Portugalskom na MS 2026 titul majstra sveta,“ zdôraznil päťnásobný držiteľ Zlatej lopty na udeľovaní futbalových cien v Dubaji. So saudskoarabským klubom Al-Nassr má platnú zmluvu do roku 2027, pripomenula agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením