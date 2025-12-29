< sekcia Šport
Ronaldo chce na métu 1000 gólov a získať s Portugalskom titul z MS
Štyridsaťročný Ronaldo má zatiaľ na konte 956 presných zásahov.
Autor TASR
Dubaj 29. decembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opäť zdôraznil, že chce počas svojej kariéry dosiahnuť métu 1000 gólov. Jeho ďalším cieľom je získať s reprezentáciou titul majstra sveta. Štyridsaťročný Ronaldo má zatiaľ na konte 956 presných zásahov.
„Ak sa nezraním, som presvedčený, že sa mi podarí dosiahnuť métu 1000 gólov. Je čoraz náročnejšie hrať futbal na najvyššej úrovni, no stále mám veľkú motiváciu. Ďalším snom je získať s Portugalskom na MS 2026 titul majstra sveta,“ zdôraznil päťnásobný držiteľ Zlatej lopty na udeľovaní futbalových cien v Dubaji. So saudskoarabským klubom Al-Nassr má platnú zmluvu do roku 2027, pripomenula agentúra DPA.
