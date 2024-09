Ronaldo dosiahol ďalší významný míľnik, nastrieľal 900 gólov v kariére

Lisabon 5. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom na svete, ktorý dosiahol na métu 900 gólov. Tridsaťdeväťročný hviezdny útočník zaznamenal svoj 131. gól za Portugalsko vo štvrtkovom stretnutí 1. kola A-divízie Ligy národov do siete Chorvátska, čím zároveň vylepšil svoj historický rekord v národnom tíme.



Ronaldo sa presadil v 34. minúte úvodného duelu nového ročníka Ligy národov po centri Nuna Mendesa, keď loptu z piatich metrov usmernil za chrbát brankára Dominika Livakoviča. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty má náskok 62 presných zásahov pred svojim prenasledovateľom Lionelom Messim (842). Brazílska legenda Pele je so 762 gólmi na treťom mieste. Ronaldo bol tiež prvý, kto prekonal hranicu 800 gólov, to sa mu podarilo koncom roka 2021 počas svojho druhého pôsobenia v Manchestri United.



Svojich klubových 769 gólov si rozdelil za päť klubov, najviac ich vsietil za Real Madrid (450), nasledovali "červení diabli" (145), národný tím (131) a Juventus Turín (101). Dovedna 68-krát sa zapísal do streleckej listiny za svoj súčasný klub Al-Nassr a päť gólov pridal v úvode svojej kariéry za Sporting Lisabon.