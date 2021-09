Ronaldo: Ferguson zohral kľúčovú úlohu pri mojom návrate do United

Alex Ferguson, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Manchester 1. septembra (TASR) - Cristiano Ronaldo tvrdí, že Sir Alex Ferguson zohral kľúčovú úlohu pri jeho návrate do Manchestru United. Legendárny Škót v minulosti trénoval portugalského futbalistu v anglickom klube, v roku 2008 sa Ronaldo pod vedením Fergusona tešil z prvého triumfu v Lige majstrov.Počas svojho pôsobenia na Old Trafford odohral 292 zápasov, v ktorých vsietil 118 gólov. Trikrát zdvihol nad hlavu trofej pre anglického majstra. Ferguson v roku 2013 ukončil trénerskú kariéru a v uplynulom období pôsobil ako ambasádor klubu. V súvislosti s Ronaldom sa najskôr hovorilo o jeho odchode do Manchestru City, Ferguson však údajne presvedčil Portugalčana, aby podpísal kontrakt s United. S klubom, v ktorom sa stal svetovou futbalovou hviezdou.citovala agentúra AFP slová Ronalda, ktoré odzneli v rozhovore pre oficiálnu klubovú stránku