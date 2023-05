Ronaldo figuruje v plánoch Martineza: Rozhodnutia robím na ihrisku

Lisabon 31. mája (TASR) - Po futbalových majstrovstvách sveta v Katare sa zdalo, že dni Cristiana Ronalda v portugalskej reprezentácii sú zrátané. Jej nový tréner Roberto Martinez však tvrdí, že zaradiť tridsaťosemročného útočníka do svojich plánov bolo veľmi jednoduché.



Už bývalý tréner Portugalska Fernando Santos vyradil päťnásobného držiteľa Zlatej lopty v priebehu uplynulého svetového šampionátu zo základnej zostavy. Po odchode z Manchestru United do saudskoarabského Al-Nassr sa vynorili otázniky, či má na to, aby mohol hrať na najvyššej úrovni.



Martinez však Ronalda nominoval už na marcový zraz v kvalifikácii ME. Proti Lichtenštajnsku (4:0) a Luxembursku (6:0) sa v oboch dueloch dvakrát strelecky presadil. "Rozumel som, že na MS bolo veľa emócií. Sám som to zažil s Belgickom. Cítil som, že nie je možné, aby som robil rozhodnutia v kancelárii, dôležité je ich robiť na ihrisku," uviedol Martinez pre portál talksport.com.



Portugalsko je súper Slovenska v J-skupine kvalifikácie na ME. Prvý z dvoch duelov odohrajú tieto dva tímy proti sebe 8. septembra na Slovensku.