Ronaldo je strelecký rekordér, pred sebou má ďalšie méty

Prehľad najlepších strelcov v histórii ME:



11 gólov - Cristiano Ronaldo (Portug.)

9 - Michel Platini (Fr.)

7 - Alan Shearer (Angl.)

6 - Antoine Griezmann, Thierry Henry (obaja Fr.), Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert (obaja Hol.), Wayne Rooney (Angl.), Zlatan Ibrahimovič (Švéd.), Nuno Gomes (Portug.)

5 - Jürgen Klinsmann, Mario Gomez (obaja Nem.), Savo Miloševič (Juh.), Marco van Basten (Hol.), Milan Baroš (ČR), Fernando Torres (Šp.), Zinedine Zidane (Fr.)



Najviac účastí na ME:



5 - Cristiano Ronaldo (Portug. - 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

4 - Lothar Matthäus (Nem. - 1980, 1984, 1988, 2000), Peter Schmeichel (Dán. - 1988, 1992, 1996, 2000), Alessandro Del Piero (Tal. - 1996, 2000, 2004, 2008), Edwin van der Sar (Hol. - 1996, 2000, 2004, 2008), Lilian Thuram (Fr. - 1996, 2000, 2004, 2008), Olof Mellberg (Švéd. - 2000, 2004, 2008, 2012), Gianluigi Buffon (Tal. - 2004, 2008, 2012, 2016), Petr Čech (ČR - 2004, 2008, 2012, 2016), Zlatan Ibrahimovič (Švéd. - 2004, 2008, 2012, 2016), Andreas Isaksson (Švéd. - 2004, 2008, 2012, 2016), Kim Källström (Švéd. - 2004, 2008, 2012, 2016), Jaroslav Plašil (ČR - 2004, 2008, 2012, 2016), Lukas Podolski (Nem. - 2004, 2008, 2012, 2016), Tomáš Rosický (ČR - 2000, 2004, 2012, 2016), Bastian Schweinsteiger (Nem. - 2004, 2008, 2012, 2016), Darijo Srna (Chor. - 2004, 2008, 2012, 2016)



Najviac odohraných zápasov na ME:



22 - Cristiano Ronaldo (Portug.)

18 - Bastian Schweinsteiger (Nem.)

17 - Gianluigi Buffon (Tal.)



Najviac odohraných zápasov v kvalifikácii a na záverečných turnajoch ME:



58 - Gianluigi Buffon (Tal.)

57 - Cristiano Ronaldo (Portug.)

51 - Mario Frick (Licht.)



Najviac gólov v kvalifikácii a na finálových turnajoch ME:



42 - Cristiano Ronaldo (Portug.)

25 - Zlatan Ibrahimovič (Švéd.)

23 - Robbie Keane (Ír.)

Budapešť 16. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa v utorok zlatými písmenami zapísal do histórie európskych šampionátov. V zápase F-skupiny EURO 2020 pomohol k víťazstvu 3:0 nad Maďarskom dvoma gólmi, ktoré boli už jeho v poradí 10. a 11. presným zásahom na finálových turnajoch. Stal sa tak najlepším strelcom v dejinách ME.Útočník Juventusu Turín najprv v 87. minúte zvýšil z jedenástky vedenie svojho tímu na 2:0 a v nadstavenom čase spečatil triumf Portugalcov po peknej kombinácii s Rafom Silvom a kľučke brankárovi Péterovi Gulácsimu. V tej chvíli sa ani veľmi neradoval, lebo si nebol istý, či po druhej narážačke nebol v ofsajde. Gól však napokon platil. "" povedal kapitán obhajcov titulu, ktorý sa na čele historického poradia strelcov osamostatnil od deväťgólovej francúzskej legendy Michela Platiniho. Tretí v rebríčku je bývalý anglický kanonier Alan Shearer so siedmimi zásahmi. "," dodal Ronaldo.Tridsaťšesťročný kanonier sa už pri nástupe na ihrisko zapísal do histórie. Stal sa prvým hráčom, ktorý nastúpil na piatich majstrovstvách Európy. Prvýkrát sa na ME predstavil 12. júna 2004 v otváracom stretnutí šampionátu, ktorý Portugalsko hostilo. Prišiel na trávnik cez polčas a v nadstavenom čase znížil na konečných 1:2 v zápase proti Grécku. Na podujatí skóroval ešte raz a to v úspešnom semifinále proti Holandsku.O štyri roky neskôr si na ME v Rakúsku a Švajčiarsku pripísal iba jeden presný zásah a to vo víťaznom zápase proti Česku v základnej skupine, Portugalci na turnaji skončili vo štvrťfinále. Strelecky plodnejší bol pre Ronalda šampionát v roku 2012 v Poľsku a na Ukrajine. Zaznamenal tri presné zásahy a spolu s ďalšími piatimi hráčmi sa stal najlepším strelcom podujatia. Skóroval v skupine dvakrát proti Holanďanom a vo štvrťfinále vyradil svojím gólom Čechov. Portugalci nestačili v semifinále na Španielov v rozstrele. Počas púte za historickým titulom v roku 2016 skóroval trikrát - v základnej skupine dvakrát proti Maďarsku a v semifinále proti Walesu. Je zatiaľ jediný hráč, ktorý dokázal streliť tri a viac gólov na viac ako jedných ME.Doterajších 22 štartov Ronalda na finálových turnajoch ME je takisto rekordných. Druhý Nemec Bastian Schweinsteger nastúpil dokopy 18-krát.Ronaldo siaha aj na ďalšie rekordy. Už iba jeden zápas ho delí od toho, aby sa vyrovnal Gianluigimu Buffonovi v počte štartov v kvalifikácii a na záverečných turnajoch ME. Legendárny taliansky brankár ich má na konte 58, portugalský ostrostrelec 57. Ak sa sčíta 11 Ronaldových gólov na finálovom turnaji s tými, ktoré strelil v kvalifikácii o EURO, dostane sa na číslo 42. Druhý najlepší je Zlatan Ibrahimovič s 25 presnými zásahmi.Na dosah má aj svetový strelecký rekord Iránca Aliho Daeiho. Ronaldo nastrieľal v 176 zápasoch v národnom drese 106 gólov a od lídra historického poradia ho delia už len tri presné zásahy. Daei potreboval na 109 gólov iba 149 medzištátnych stretnutí.Ďalší rekord je vzdialený, ale nie nereálny. Ak si Ronaldo udrží formu a predstaví sa aj na EURO 2024, má šancu stať sa vo veku 39 rokov najstarším hráčom, ktorý štartoval a skóroval na ME. Rekord drží rakúsky útočník Ivica Vastič, ktorý dal gól na domácej pôde na EURO 2008 vo veku 38 rokov a 257 dní.