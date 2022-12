Ronaldo mi nikdy nepovedal, že chce odísť, tvrdí tréner Ten Hag

Manchester 10. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag prezradil, že Cristiano Ronaldo mu nikdy nepovedal, že chce opustiť Old Trafford. "Červení diabli" sa rozlúčili s portugalským útočníkom po jeho kontroverznom televíznom interview, v ktorom ostro skritizoval vedenie anglického klubu i samotného kouča.



"Myslím si, že po tom interview je celkom jasné, že chcel odísť. Nepotrebovali sme si to už nijako vydiskutovať," uviedol Ten Hag v rozhovore pre Manchester Evening News. "Ja som od prvého momentu až doteraz chcel, aby v tíme zostal. On chcel odísť, to bolo celkom zreteľné. Ak nejaký hráč nechce hrať za klub, potom musí odísť, to je jasné."



Ronaldo v interview s Piersom Morganom vyhlásil, že sa cíti klubom zradený a že necíti žiaden rešpekt k Ten Hagovi. "Myslím si, že ako klub nemôžete akceptovať takýto rozhovor. Po ňom musia byť vyvodené nejaké dôsledky. (Ronaldo) išiel do interview s vedomím, že z toho klub určite vyvodí dôsledky. Predtým mi nikdy nepovedal, že chce odísť," prezradil holandský tréner počas tréningového kempu United v Španielsku.



S Ronaldom mal Ten Hag osobný rozhovor ešte v lete, v ňom mu mal majster Európy z roku 2016 potvrdiť záujem zotrvať v klube: "Odvtedy mi nikdy nepovedal o jeho zámere opustiť mužstvo. Až do toho televízneho interview som nikdy nepočul, že chce odísť."



Ronaldo po interview ukončil 22. novembra po vzájomnej dohode pôsobenie v Manchestri. Po odchode z Old Traffordu sa stal voľným hráčom. Informovala o tom agentúra DPA.