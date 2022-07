Ronaldo naznačil, že nastúpi v prípravnom zápase proti Rayu Vallecanu

Manchester 30. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo naznačil, že nastúpi v nedeľnom prípravnom zápase proti Rayu Vallecanu. Správa prišla uprostred špekulácii o jeho budúcnosti v Manchestri United.



Ronaldo vynechal tímové sústredenie v Thajsku a Austrálii, zatiaľ nenastúpil ani v jednom prípravnom stretnutí a v uplynulých dňoch viackrát vyjadril túžbu opustiť klub. Na sociálnej sieti Instagram však naznačil, že by mohol hrať na Old Trafforde proti španielskemu mužstvu.



"Králi hrajú v nedeľu," napísal 37-ročný útočník pod príspevok svojej fanúšikovskej stránky, ktorá informovala o jeho neúčasti v sobotnom prípravnom zápase proti Atleticu Madrid. Aj anglický klub uviedol, že hráči, ktorí nie sú na súpiske proti Atleticu, nastúpia v nedeľu.



Manchester United trvá na tom, že Portugalčan nie je na predaj. "S Cristianom Ronaldom počítame v nasledujúcej sezóne. Bodka. Teším sa na spoluprácu," povedal nový tréner "Červených diablov" Erik ten Hag pre agentúru AFP.



Ronaldo sa do Anglicka vrátil minulý rok z Juventusu Turín. Za United vsietil 24 gólov a stal sa najlepším strelcom tímu, ktorý však v Premier League obsadil až šieste miesto. V súvislosti s novým pôsobiskom Ronalda sa hovorilo aj o Atleticu, ale prezident španielskeho klubu Enrique Cerazo vylúčil v piatok Portugalčanov príchod.