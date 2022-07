Ronaldo nenahradí Lewandowského, Kane je podľa Kahna hudba budúcnosti

Mníchov 17. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nenahradí Roberta Lewandowského v Bayerne Mníchov. Poľský útočník prestúpi do FC Barcelona a Portugalčan vyjadril túžbu odísť z Manchestru United, podľa výkonného riaditeľa nemeckého klubu Olivera Kahna by však nezapadol do koncepcie.



Ronaldo v minulej sezóne opäť predviedol svoje strelecké umenie, keď dal vo veku 37 rokov 18 ligových gólov. "Zbožňujem Cristiana Ronalda ako hráča a každý vie, aký je fantastický futbalista. Klub má však určitú filozofiu a nie som si istý, či by pre Bayern a Bundesligu bolo správne, keby sme ho angažovali," povedal Kahn pre periodikum Bild am Sonntag.



Harry Kane je vo veku 28 rokov výrazne mladší. Útočníka Tottenhamu Hotspur nedávno spájali špekulácie práve s Bayernom. "Iste, je absolútne špičkový útočník. V jeho prípade to však je hudba budúcnosti, má platnú zmluvu s Tottenhamom," povedal Kahn o Angličanovi, ktorý strelil v 385 zápasoch za "Spurs" 247 gólov. Kaneov kontrakt vyprší v roku 2024, šéf mníchovského klubu k tomu dodal: "Teraz sa musíme postarať o to, aby sme dali dokopy káder pre novú sezónu. Uvidíme, čo sa ešte stane."



Pre úradujúceho nemeckého šampióna sú priorita dvaja futbalisti - holandský stredný obranca Matthijs de Ligt z Juventusu Turín a rakúsky stredopoliar Konrad Laimer z RB Lipsko. "O oboch rokujeme," uzavrel Kahn.