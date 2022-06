Ronaldo nenastúpi za Portugalsko vo Švajčiarsku

Lisabon 11. júna (TASR) - Cristiano Ronaldo nepomôže portugalskej futbalovej reprezentácii v nedeľnom stretnutí Ligy národov vo Švajčiarsku. Tréner Fernando Santos dal okrem 37-ročného útočníka Manchestru United voľno aj stredopoliarovi Joaovi Moutinhovi a obrancovi Raphaelovi Guerreirovi.



Ronaldo sa nezúčastnil ani na záverečnom tréningu Portugalcov pred odletom do Ženevy. "Nejde o fyzické problémy, je to záležitosť riadenia tímu. Nedávalo by zmysel cestovať do Švajčiarska s 26 hráčmi, keď na zápasovej súpiske ich môžeme mať iba 23," povedal Santos pre agentúru AFP.



Portugalsko figuruje na čele 2. skupiny A-divízie o dva body pred Španielskom.