Manchester 8. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepocestuje na predsezónne turné Manchestru United do Thajska a Austrálie. Klub mu predĺžil voľno, aby si mohol vybaviť rodinnú záležitosť. Ronaldo absentoval z rodinných dôvodov už na pondelňajšom tréningu, na ktorom nový tréner Erik ten Hag privítal hráčov po reprezentačných povinnostiach, a chýbal aj vo štvrtok.



Výprava "červených diablov" poletí do Bangkoku v piatok, v utorok odohrá prípravné stretnutie s FC Liverpool a potom sa presunie do Austrálie. Podľa agentúry AFP neexistuje odhad, kedy by sa Ronaldo mohol pripojiť k spoluhráčom. Nedávno vyšlo najavo, že 37-ročný útočník deklaroval svoj úmysel odísť. V závere kariéry chce pokračovať v mužstve, s ktorým by pravidelne hral Ligu majstrov.



Ronaldov poradca už údajne hovoril s predstaviteľmi FC Chelsea, FC Barcelona a Bayernu Mníchov. V portugalských médiách sa ako potenciálne destinácie spomínajú aj SSC Neapol a AS Rím. Jeho terajší klub napriek tomu trvá na tom, že súčasťou kádra bude aj v nasledujúcom ročníku. "Cristiano Ronaldo neodcestuje v piatok na predsezónne turné v Thajsku a Austrálii. Dostal voľno navyše, aby si mohol vyriešiť rodinnú záležitosť. Má však platný kontrakt na ďalší rok a nie je na predaj," citovalo zo stanoviska United periodikum Manchester Evening News.



Britské médiá tento týždeň informovali, že Ronaldo ani po príchode nového kouča neverí ambíciám United. Do Manchestru sa vrátil vlani z Juventusu Turín, ale sklamalo ho šieste miesto v Premier League zaručujúce len účasť v Európskej lige. Podľa novín The Times je jeho žiadosť motivovaná túžbou hrať až do konca kariéry každú sezónu v LM. Od roku 2003, keď odišiel zo Sportingu Lisabon a prvýkrát zamieril do Manchestru United, ťahá portugalský kanonier sériu 19 sezón s nepretržitou účasťou v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Preto by chcel teraz prestúpiť, ak za neho klub dostane počas prestupového obdobia adekvátnu ponuku, uviedol portál Sky Sports.



Ronaldo podľa vlastných slov cíti, že dokáže ešte tri až štyri roky hrať na najvyššej úrovni, a rád by ich strávil v klube, v ktorom by bol schopný prispieť k tímovým či individuálnym úspechom. Podľa jeho blízkych priateľov má majster Európy z roku 2016 stále tie najvyššie sympatie a rešpekt smerom k United, no rád by zmenil prostredie aj kvôli jeho mladej rodine, ktorá má za sebou náročné obdobie. V apríli Ronaldovi a jeho partnerke Georgine Rodriguezovej zomrelo pri pôrode jedno z dvojčiat.



Ronaldo sa po pôsobeniach v Reale Madrid a Juventuse vrátil pred rokom do Manchestru. V 30 ligových stretnutiach v drese United nastrieľal 18 gólov, v siedmich dueloch v LM pridal šesť presných zásahov. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty je rekordér LM v počte odohratých zápasov (183), strelených gólov (140) i asistencií (42). V kariére získal celkovo 32 trofejí, z toho sedem ligových titulov, päťkrát vyhral Ligu majstrov - štyrikrát v drese Realu a raz s United.