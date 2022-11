Ronaldo o ten Hagovi: Nerešpektujem ho, lebo on nerešpektuje mňa

Manchester 18. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo tvrdí, že keď minulý mesiac odmietol nastúpiť ako náhradník proti Tottenhamu, "vyprovokoval" ho k tomu nedostatok rešpektu zo strany trénera Manchestru United Erika ten Haga. Ronaldo je od nástupu holandského kouča v úzadí a svoju nespokojnosť vyjadril už niekoľkokrát.



V nedávnom 90-minútovom rozhovore pre televíziu TalkTV reagoval aj na kritiku po tom, čo odmietol nastúpiť na ihrisko a odišiel do šatne počas ligového zápasu so Spurs 19. októbra. "Myslím si, že to urobil úmyselne. Cítil som sa vyprovokovaný. Nerešpektujem ho, pretože on nerešpektuje mňa," citovala Ronalda agentúra AFP.



Manchester zareagoval suspendovaním päťnásobného držiteľa Zlatej lopty na ďalší zápas "červených diablov" proti Chelsea. "Myslím si, že to bola stratégia klubu, aby som takto reagoval. Bol som veľmi sklamaný z komunikácie Manchestru United. Úprimne, nikdy som nemal problém so žiadnym klubom, so žiadnym trénerom a suspendovali ma na tri dni, čo mi príde veľa," povedal 37-ročný útočník.



Klub v pondelkovom vyhlásení uviedol, že po zistení úplných faktov zvážia odpoveď na Ronaldov rozhovor. Bývalý kapitán United Gary Neville vo štvrtok povedal, že teraz nemajú inú možnosť, ako zrušiť Ronaldovu zmluvu, ktorá platí do konca sezóny. Ronaldo mal údajne záujem opustiť klub ešte pred začiatkom sezóny po tom, čo sa United nepodarilo kvalifikovať do Ligy majstrov. Hovorí, že odmietol ponuku zo Saudskej Arábie v hodnote 350 miliónov eur a rovnako odmietol tvrdenia, že zo strany iných európskych klubov oňho nebol záujem: "Bulvárne médiá tvrdia, že ma nikto nechcel, čo je úplne nesprávne. Bol som tu šťastný, bol som motivovaný zahrať skvelú sezónu."