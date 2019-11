Ronaldo odišiel zo štadióna pred koncom zápasu, Sarri sa nečudoval

Turín 11. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opustil štadión už pred koncom nedeľného stretnutia talianskej ligy, v ktorom jeho Juventus Turín zvíťazil doma nad AC Miláno 1:0. Tréner Maurizio Sarri ho vymenil v 55. minúte a Ronaldo dal podľa Sky Sport Italia najavo svoju nespokojnosť so striedaním.



Ronalda nahradil Paulo Dybala, ktorý v 77. minúte strelil jediný gól. Sarri stiahol Portugalca počas zápasu aj v Lige majstrov proti Lokomotivu Moskva (2:1).



"Musíme sa mu poďakovať, pretože podstúpil veľa, aby mohol nastúpiť. Urobil maximum, ale nebol na tom ideálne a považovali sme za najsprávnejšie vystriedať ho. Je prirodzené, že hráča hnevá, keď ho vystriedajú, najmä ak pracoval takto tvrdo, aby sa dostal na trávnik. Uplynulý mesiac ho trápi menší problém s kolenom, na tréningu utrpel zranenie väzov. Ovplyvňuje to jeho výkony a momentálne nie je v najlepšej forme. Ako tréner by som sa skôr pozastavil, keby ho striedanie nenahnevalo," povedal Sarri pre Sky Sport Italia.