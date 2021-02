Ronaldo oslávil narodeniny gólom do siete AS, Fonseca: Rozdielový hráč

Turín 7. februára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslávil v piatok 36. narodeniny a o deň neskôr ich ozdobil gólom. Svojím šestnástym ligovým zásahom v tejto sezóne pomohol Juventusu Turín k víťazstvu 2:0 nad AS Rím. Úradujúci majster vďaka trom bodom preskočil Rimanov v tabuľke a figuruje na treťom mieste o päť bodov za vedúcim Interom Miláno, navyše má duel k dobru.



Ronaldo v utorok strelil v semifinále Talianskeho pohára Interu dva góly a zaistili Juventusu víťazstvo 2:1. V Serii A však neskóroval tri zápasy. Gólové suchoty ukončil v 13. minúte, keď si na hranici šestnástky spracoval loptu pravou nohou a ľavačkou prekvapil brankára AS Wojciecha Szczesného. "Teším sa, že som dal gól a pomohol tímu k výhre. Dôležité tri body proti ťažkému súperovi," napísal Ronaldo po zápase na twitteri.



Zverenci Andreu Pirla dosiahli tretie víťazstvo za sebou, pričom ani do tretice neinkasovali. Podľa slov trénera sa poučili z minulej konfrontácie, ktorá sa skončila remízou 2:2: "Na tento duel sme sa pripravovali. Minule proti nám použili rovnakú taktiku a my sme to chceli využiť v náš prospech." Juventus po rozpačitom začiatku sezóny pomaly stúpa v tabuľke, v tomto kalendárnom roku zo siedmich stretnutí stratil body iba v Miláne, kde podľahol Interu 0:2. "Morálka je vysoká. Máme dobrú obranu a sme čoraz pozornejší. Poučili sme sa z prehier a každý zápas nám prináša nové skúsenosti, najmä po taktickej stránke," citovala Pirla agentúra AP.



Práve defenzíva výrazne pomohla Juventusu k výhre nad Rimanmi. Tí boli aktívni, no zlyhali v koncovke. Tréner "vlkov" Paulo Fonseca pripomenul starú pravdu, že bez gólov sa nedá uspieť. Ofenzívu neoživil ani Edin Džeko, ktorý sa dostal na ihrisko v 63. minúte. Už bývalý kapitán chýbal v predchádzajúcom stretnutí po hádke s Fonsecom. "Mali sme viac striel na bránu - 14 ku 3, viac rohov, ale víťazom je ten, kto dá góly," poznamenal portugalský kormidelník, ktorý jednoznačne pomenoval kľúčový faktor víťazstva Turínčanov: "Hráč ako Ronaldo robí rozdiel. Preto je najlepší na svete."