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Ronaldo oslavoval postup s fanúšikmi pod balkónom hotela

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Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale v Toronte vo štvrtok 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

Ronaldo premenil v nočnom šestnásťfinálovom stretnutí s Chorvátskom pokutový kop, ktorým vyrovnal na 1:1.

Autor TASR
Toronto 3. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslavoval v Toronte postup reprezentácie do osemfinále MS s masou fanúšikov. Stovky priaznivcov sa zhromaždili pred hotelom, v ktorom býva národný tím, a skandovali jeho meno.

Štyridsaťjedenročný útočník zverejnil na sociálnej sieti X video, na ktorom so spoluhráčmi vychádza na balkón a povzbudzuje fanúšikov ku skandovaniu. Ronaldo premenil v nočnom šestnásťfinálovom stretnutí s Chorvátskom pokutový kop, ktorým vyrovnal na 1:1.

Portugalci postúpili po víťazstve 2:1, ktoré zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Goncalo Ramos. V osemfinále narazia na Španielov, duel je na programe v pondelok o 21.00 SELČ. Informácie priniesla agentúra DPA.
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