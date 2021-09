Ronaldo pomohol United dvoma gólmi zdolať Newcastle 4:1

Premier League - 4. kolo:



FC Watford - Wolverhampton Wanderers 0:2 (0:0)

Góly: 74. Sierralta (vlastný), 83. Hwang

/J. Kucka (Watford) odohral celý duel/



FC Southampton - West Ham United 0:0



Manchester United - Newcastle United 4:1 (1:0)

Góly: 45.+2 a 62. C. Ronaldo, 80. Fernandes, 90.+2. Lingard - 56. Manquillo

/M. Dúbravka (Newcastle) nefiguroval na súpiske/



Leicester City - Manchester City 0:1 (0:0)

Góly: 62. Bernardo Silva



Brentford FC - Brighton & Hove Albion 0:0



Arsenal FC - Norwich City 1:0 (0:0)

Góly: 66. Aubameyang



Crystal Palace - Tottenham Hotspur 3:0 (0:0)

Góly: 84. a 90.+3. Edouard, 75. Zaha (z 11 m), ČK: 58. Tanganga (Tottenham) po 2. ŽK

Manchester 11. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslávil svoj návrat do Manchestru United dvoma gólmi. Pri víťazstve 4:1 nad Newcastlom United v 4. kole Premier League otvoril skóre v nadstavenom čase prvého polčasu a v 62. minúte dal aj víťazný gól na 2:1.Newcastle vyrukoval na Old Trafford s hlbokou defenzívou, ktorú sa domácim dlho nedarilo prekonať. V úplnom závere prvého polčasu však brankár "strák" Frederick Woodman neudržal strelu spoza šestnástky a Ronaldo ju nemal problémy doraziť do siete. Po prestávke hostia vyrovnali, keď na konci rýchleho protiútoku bol krajný obranca Javier Manquillo. Lenže v 62. minúte sa rýchly prechod do útoku podaril aj domácim, Luke Shaw vysunul portugalského kanoniera a ten ukázal svoje strelecké schopnosti. V záverečnej desaťminútovke pridali ešte ďalšie dva zásahy exportnou strelou Bruno Fernandes a v nadstavenom čase striedajúci Jesse Lingard. Slovenský brankár Martin Dúbravka z Newcastle chýbal na súpiske hostí pre zranenie.Ďalší zo slovenských reprezentantov Juraj Kucka odohral opäť celý duel za Watford. Nováčik súťaže však prehral s Wolverhamptonom 0:2. Manchester City zvíťazil na trávniku Leicesteru 1:0 gólom Bernarda Silvu a v tabuľke je o bod za mestským rivalom.Hráči Tottenhamu Hotspur v sobotňajšom zápase 4. kola anglickej Premier League prvýkrát v sezóne nebodovali naplno, na pôde Crystal Palace prehrali 0:3. Domáci si naopak pripísali prvé víťazstvo v ročníku."Kohúti" uľahčili súperovi cestu za triumfom, keď od 58. minúty hrali v desiatich po druhej žltej karte Japheta Tangangu. Crystal Palace presilovku dokonale využil, keď najprv Wilfried Zaha potrestal ruku v šestnástke Bena Daviesa úspešným pokutovým kopom a potom dvakrát skóroval pri svojom debute v súťaži Odsonne Edouard. V 84. min rozvlnil Francúz sieť pár sekúnd po príchode na ihrisko a v tretej minúte nadstaveného času pridal poistku.Prvý gól dal a prvé body získal Arsenal Londýn, ktorý doma zdolal Norwich City 1:0.