Ronaldo poprel nezhody v kabíne po zápase so Švajčiarskom

Dauha 8. decembra (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo vo štvrtok potvrdil, že v kabíne národného tímu nie sú žiadne nezhody. Vyvrátil tak tvrdenia o jeho údajnom odchode z mužstva po tom, ako do osemfinálového zápasu MS proti Švajčiarsku (6:1) zasiahol len z pozície striedajúceho hráča.



Ronaldo nastúpil až v 74. minúte, keď na ihrisku nahradil Joaa Felixa. Prednosť v základe dostal Goncalo Ramos, ktorý strelil hetrik a významne prispel k postupu Portugalcov.



Portugalský denník Record po zápase uviedol, že Ronaldo zvažuje odchod z tímu, čo však následne päťnásobný držiteľ Zlatej lopty poprel. "Sme mužstvo, ktoré naozaj drží spolu. Nenecháme sa rozhodiť nikým z vonku. Sme odhodlaní a budeme bojovať za svoj sen až do úplného konca," uviedol Ronaldo na sociálnych sieťach.



Informáciu o zotrvaní Ronalda v Katare potvrdil aj Portugalský futbalový zväz (FPF). "Cristiano počas jeho pobytu v Katare nikdy nezvažoval, že by odišiel," citovala vyhlásenie FPF agentúra AFP.



Štvrťfinálový duel odohrajú portugalskí futbalisti v sobotu o 16.00 SEČ na štadióne Al-Thumama proti Maroku.