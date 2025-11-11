< sekcia Šport
Ronaldo potvrdil, že MS2026 budú jeho posledné: Bude to správny moment
Autor TASR
Rijád 11. novembra (TASR) - Budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku budú pre portugalského futbalistu Cristiana Ronalda posledné. Hviezdny útočník v utorok potvrdil, že na ďalšom svetovom šampionáte sa určite nezúčastní.
Štyridsaťročný Ronaldo je jedným z najuznávanejších hráčov futbalovej histórie, na konte má viac než 950 strelených gólov. Na otázku, či bude jeho šiesta účasť na MS zároveň posledná, odpovedal: „Určite áno. Budem mať 41 rokov a myslím si, že to bude ten správny moment.“
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty tiež nadviazal na slová z minulotýždňovej talkshow Piersa Morgana o konci kariéry. „Buďme úprimní. Keď myslím čoskoro, pravdepodobne budem stále v hre rok či dva,“ dodal Ronaldo podľa AFP. Portugalčania si môžu zaistiť účasť na svetovom šampionáte už tento štvrtok, ak zvíťazia na pôde Írska.
