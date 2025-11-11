Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ronaldo potvrdil, že MS2026 budú jeho posledné: Bude to správny moment

Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štyridsaťročný Ronaldo je jedným z najuznávanejších hráčov futbalovej histórie, na konte má viac než 950 strelených gólov.

Rijád 11. novembra (TASR) - Budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku budú pre portugalského futbalistu Cristiana Ronalda posledné. Hviezdny útočník v utorok potvrdil, že na ďalšom svetovom šampionáte sa určite nezúčastní.

Štyridsaťročný Ronaldo je jedným z najuznávanejších hráčov futbalovej histórie, na konte má viac než 950 strelených gólov. Na otázku, či bude jeho šiesta účasť na MS zároveň posledná, odpovedal: „Určite áno. Budem mať 41 rokov a myslím si, že to bude ten správny moment.“

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty tiež nadviazal na slová z minulotýždňovej talkshow Piersa Morgana o konci kariéry. „Buďme úprimní. Keď myslím čoskoro, pravdepodobne budem stále v hre rok či dva,“ dodal Ronaldo podľa AFP. Portugalčania si môžu zaistiť účasť na svetovom šampionáte už tento štvrtok, ak zvíťazia na pôde Írska.
