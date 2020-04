Ronaldo povzbudil fanúšikov Valladolidu: Budeme silnejší

Valladolid 25. apríla (TASR) - Dvojnásobný majster sveta vo futbale Ronaldo, v súčasnosti majiteľ tímu španielskej La Ligy Realu Valladolid, zverejnil otvorený list, ktorým sa snažil povzbudiť fanúšikov svojho klubu v čase pandémie koronavírusu. Ťažké obdobie prirovnal k frustrácii, ktorú prežíval ako hráč, keď sa liečil z ťažkých zranení.



V súčasnosti 43-ročný Brazílčan ocenil všetkých, ktorí v záujme zachovania zdravia svojich blízkych zostávajú doma. "Oddeľuje nás fyzická vzdialenosť, no som presvedčený, že nikdy sme si neboli takí blízki. Zjednocuje nás empatia, kolektívny duch, zodpovednosť a ľudskosť," vyhlásil v posolstve, ktoré zverejnila oficiálna stránka klubu.



Ronaldo si počas dlhej výpovede zaspomínal aj na predchádzajúce ťažké obdobie vo svojom živote. "Keď som utrpel moje prvé a zároveň najvážnejšie zranenie kolena, povedali mi, že už možno nikdy nebudem hrať a možno ani chodiť. Cítil som, ako keby mi môj vlastný život niekto odobral. Čakali ma tri roky ťažkej rehabilitácie, no po nich prišiel najikonickejší moment mojej kariéry, dva góly vo finále MS 2002 v Japonsku. Som si istý, že keď sa aj vy raz obzriete späť, budete si pamätať na túto bitku a to, ako ste ju dokázali prekonať. Sme v tom spoločne a vyjdeme z toho silnejší," zakončil Ronaldo povzbudivý príhovor, ktorý zverejnil aj server goal.com.