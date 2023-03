Ronaldo prekonal ďalší rekord, Bosna chce v Bratislave tri body

Lisabon 24. marca (TASR) - Súperi Slovenska o dve miestenky na futbalové EURO 2024 v J-skupine si v úvode kvalifikácie pripísali vysoké víťazstvá. Futbalisti Portugalska nedali v Lisabone šancu trpaslíkovi z Lichtenštajnska, ktorého zdolali 4:0, a nezaváhala ani Bosna, keď si doma poradila s Islandom 3:0. Zverenci trénera Francesca Calzonu iba remizovali s Luxemburskom 0:0.



V portugalskom výbere pútal opäť najväčšiu pozornosť Cristiano Ronaldo. Kapitán domácich nastúpil už na 197. zápas v reprezentácii a stal sa tak celosvetovým rekordérom v počte štartov za národný tím. "Rekordy sú moja motivácia. Chcem mať najviac štartov v národnom tíme v histórii. To ma napĺňa hrdosťou. Ale tam to nekončí, stále chcem, aby ma volali do reprezentácie," citovala Ronalda agentúra AFP, podľa ktorej sa stal aj prvým futbalistom so sto gólmi v súťažných reprezentačných zápasoch.



Tridsaťosemročný Ronaldo sa v historickom rebríčku v počte štartov odpútal od stále aktívne hrajúceho Kuvajťana Badera Al-Mutawu. Na treťom mieste figuruje Son Chin Ann z Malajzie, ktorý v rokoch 1969 až 1984 reprezentoval svoju krajinu 184-krát. Ronaldo okorenil rekordný večer dvoma gólmi a na konte ich už má 120, čo je tiež celosvetový rekord.



Pre portugalského kanoniera to tak bol úspešný "nový" začiatok v národnom tíme pod vedením nového trénera Martineza, ktorý v januári nahradil Fernanda Santosa. Ten sa postaral o prekvapenie vo vyraďovacej časti vlaňajších MS, keď nezaradil Ronalda zo základnej zostavy. Portugalsko v osemfinále rozstrieľalo Švajčiarsko 6:1, no vo štvrťfinále vypadlo s Marokom (0:1).



"Aby ste boli v národnom tíme, musíte byť odhodlaní. Je to nový cyklus a je veľmi dôležité, aby hráč ukázal svoj záväzok voči tímu a schopnosť využiť svoje skúsenosti. Cristiano to všetko má: obrovské skúsenosti a veľké odhodlanie," povedal o ňom tréner Roberto Martinez.



V druhom zápase "slovenskej" J-skupiny uspela Bosna a Hercegovina doma s Islandom 3:0. Dva góly balkánskeho tímu strelil stredopoliar milánskeho AC Rade Krunič a ďalší pridal v druhom polčase Amar Dedič. Tréner Faruk Hadžibegič neskrýval po stretnutí veľkú radosť. "Zaslúžené víťazstvo. Sledovali a študovali sme ich zápasy a k príprave sme pristúpili zodpovedne. Snažili sa nám robiť problémy dlhým loptami a nebolo to jednoduché. No naša kvalita, odhodlanie a podpora z tribún nás doviedli k výsledku, s ktorým sme spokojní," povedal pre oficiálnu stránku federácie.



Bosna sa predstaví už v nedeľu v Bratislave proti výberu trénera Calzonu a chce nadviazať na úspešné domáce vystúpenie. Hadžibegič nemohol v prvom zápas počítať s kanonierom Edinom Džekom a obrancom Seadom Kolašinacom: "Džeko si zranil chrbát, spravili sme všetko, ale nemohol nastúpiť. Ešte neviem, či on a Sead Kolašinac budú pripravení proti Slovensku."



Vo štvrtok tak niesol kapitánsku pásku brankár Ibrahim Šehič, ktorý si pripísal čisté konto a verí, že so spoluhráčmi uspejú aj v nedeľu: "Chlapci odviedli skvelú prácu. Cítime sa dobre a na Slovensko ideme s veľkým sebavedomím. Trochu si oddýchneme, spravíme si analýzu a ako povedal tréner na začiatku - poďme si po tri body."