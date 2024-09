Ronaldo prekonal hranicu miliardy sledovateľov na sociálnych sieťach

Lisabon 13. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo v piatok prekonal hranicu miliardy sledovateľov na svojich sociálnych sieťach. V stredu spustil na youtubeovom kanáli odpočítavanie "Smerom k miliarde", ktoré neustále pokračuje a trend stúpa.



"Je to viac než len číslo. Predstavuje to dôkaz našej spoločnej vášne, nášho úsilia a lásky k tomuto športu a nielen k nemu," napísal päťnásobný držiteľ Zlatej lopty na sociálnej sieti.



Tridsaťdeväťročný útočník saudskoarabského Al-Nassr má viac ako 639 miliónov followerov na Instagrame, 170 miliónov na Facebooku a 113 miliónov na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Na youtubovom kanáli, ktorý si založil začiatkom júla má už viac ako 60 miliónov odberateľov. Ďalších deväť miliónov ich má na platforme Kuaishou a viac ako sedem miliónov na sociálnej sieti Weibo.



"Od ulíc Madeiry až po najväčšie pódiá na svete som vždy hral pre svoju rodinu a pre vás. Vy ste ma sprevádzali na každom kroku, pri všetkých vzostupoch a pádoch. Táto cesta je naša cesta a spoločne sme ukázali, že neexistujú žiadne hranice toho, čo môžeme dosiahnuť," uviedol Ronaldo.



Skúsený útočník minulý týždeň dosiahol v súboji s Chorvátskom (2:1) métu 900 gólov. V ďalšom zápase Ligy národov proti Škótsku (2:1) opäť rozhodol o víťazstve a načal zdanlivo nedosiahnuteľnú cestu za pokorením magickej tisícky. Ronaldo má na konte 214 zápasov v drese portugalskej reprezentácie. Sníva však o dosiahnutí méty 250 duelov za národný tím. Vo svojom príspevku k miliarde sledovateľov odkázal: "To najlepšie ešte len príde. Budeme bojovať spoločne, vyhráme a zapíšeme sa do histórie.“