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Ronaldo prekonal rekordy a odpovedal kritikom: To sme chceli
Po remíze 1:1 s DR Kongo čelil portugalský tím kritike. A najmä Ronaldo, ktorý sa v úvodnom stretnutí K-skupiny absolútne nepresadil.
Autor TASR
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Houston/Guadalajara 24. júna (TASR) - Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta. Autor dvoch gólov pri víťazstve 5:0 nad Uzbekistanom v utorkovom stretnutí K-skupiny v Houstone vyzdvihol odpoveď tímu na nevydarený vstup do šampionátu.
Po remíze 1:1 s DR Kongo čelil portugalský tím kritike. A najmä Ronaldo, ktorý sa v úvodnom stretnutí K-skupiny absolútne nepresadil. Po víťazstve nad Uzbekistanom už portugalské médiá písali o výbornej reakcii, no zároveň upozornili, že Uzbekistan nebol súper, ktorý by zverencov Roberta Martineza dostatočne preveril. „Toto bola najlepšia odpoveď na kritiku, ktorá na nás smerovala po úvodnom zápase. Ukázali sme, že sme zrelý tím. Na rozdiel od prvého stretnutia sme dokázali premieňať šance. Som veľmi spokojný s výsledkom i predvedeným výkonom," povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) tréner Martinez. Aj on bol po úvodnom vystúpení na šampionáte terčom kritiky. Najmä za to, že sa neodváži posadiť najväčšiu hviezdu tímu na lavičku.
„Môžem povedať, že to bol veľmi náročný týždeň. Týždeň, v ktorom bola verejná mienka veľmi tvrdá k nám všetkým, najmä k trénerovi. Ale vždy je to tak, je to jedno, som v tom už 23 rokov. Keď sa darí - 'Cristiano je dobrý', keď sa nedarí - 'Cristiano je starý, už je za zenitom'. Vždy to tak bude. Ale dnes sme odpovedali dobre, ja aj moji spoluhráči, presne to sme chceli,“ citovala agentúra AFP Ronalda, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. „Zlepšili sme sa. Je to život, niekedy prídu výzvy a hlavným cieľom je vždy sa zlepšovať. A presne to sme urobili,“ dodal.
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte, keď si nabehol na center Joaa Cancela z pravého krídla a z hranice päťky rozvlnil sieť. Svojím druhým gólom v zápase zvýšil na priebežných 3:0, v 39. minúte sa uvoľnil na hrote útoku a z pravej strany šestnástky zakončil na milimeter k vzdialenejšej tyči. Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta si tak pripísal aj ďalší rekord. S 10 presnými zásahmi je historicky najlepší portugalský strelec na svetových šampionátoch. Prekonal Eusebia, ktorý strelil všetkých deväť gólov na MS v roku 1966, pričom odohral šesť zápasov. „Som veľmi šťastný. Najdôležitejšie však je, že sme zvíťazili a podali sebavedomý výkon. Bolo to oveľa lepšie ako v úvodnom dueli proti DR Kongo. Rekordy sú vždy pekné, prioritou sú však vždy úspechy národného tímu," reagoval Ronaldo podľa webu FIFA.
Bol to pre neho 145. gól v drese portugalskej reprezentácie, za ktorú odohral 230 zápasov. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovaných šampionátov - šesť. Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18. Osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010.
Vo veku 41 rokov je zakončovateľ saudskoarabského Al-Nasr Ronaldo druhý najstarší hráč, ktorý skóroval na MS. Prvenstvo drží Kamerunčan Roger Milla, ktorý sa na svetovom šampionáte 1994 v USA strelecky presadil vo veku 42 rokov a 39 dní.
Bývalý útočník Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu mal podiel aj na druhom góle Portugalska, hoci sa nedotkol lopty. Pred priamym kopom si dal záležať, aby si všetci na štadióne mysleli, že bude exekútorom on. Rozhodca zapískal, zrazu sa sprava rozbehol Nuno Mendes a ľavačkou poslal loptu do siete po pravej ruke brankára Nematova. „Samozrejme, každý si myslí, že všetky priame kopy bude zahrávať Cristiano. V tej chvíli mi povedal: 'Budem predstierať, že to kopnem ja, a ty vystrelíš.' Vyšlo to. Dokázali sme vyhrať vysokým rozdielom a to je najdôležitejšie,“ citoval Mendesa portugalský denník Record. Aj pri ďalšom priamom kope zvolili Portugalčania prekvapivé riešenie a Ronaldo mal šancu na hetrik, hoci štandardku nezahral. Po rozbehu loptu iba prekročil a klusal vpred predstierajúc nezáujem, no tým sa šikovne uvoľnil a nabehol si na mäkký center Bruna Fernandesa, po ktorom v šestnástke osamotený Ronaldo zblízka trafil brankára.
Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od uzbeckého obrancu Chusanova a brankára Nematova. V 87. minúte upravil na konečných 5:0 Rafael Leao, na ktorého v pokutovom území zabudla obrana súpera. „Bolo fantastické, akým spôsobom a s akou disciplínou sme zápas odohrali. Ukazuje to, že vyspelosť v šatni nám umožnila premeniť kritiku na niečo pozitívne. V inej šatni by to však mohlo byť fatálne,“ povedal podľa agentúry AP tréner Martinez. Jeho náprotivok Fabio Cannavaro po vysokej prehre Uzbekistanu zobral zodpovednosť na seba: „Prehrali sme 0:5, pretože som robil chyby ja, nie hráči.“
Portugalsko tak má po dvoch dueloch na konte štyri body, ktoré mu dávajú veľkú nádej na postup do šestnásťfinále aj v prípade, že by skončilo v skupine tretie. Istý postup už má Kolumbia, ktorá po víťazstve 1:0 nad Kongom v noci na stredu v Guadalajare vedie tabuľku K-skupiny so šiestimi bodmi. V 76. minúte rozhodol pravý obranca anglického Crystal Palace Daniel Muňoz, keď sa presadil v šestnástke z prvej. „Hrali sme intenzívne a agresívne, držali sme sa nášho štýlu. Získali sme tieto tri body ako tím a pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Toto víťazstvo nám dáva morálnu vzpruhu. Nechceme sa s tým uspokojiť,“ povedal podľa agentúry AP Muňoz, pre ktorého to bol druhý gól na turnaji. Africké mužstvo má po dvoch zápasoch bod a stále živí nádej na postup. „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností,“ zhodnotil podľa webu FIFA tréner DR Kongo Sebastien Desabre.
Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.
Po remíze 1:1 s DR Kongo čelil portugalský tím kritike. A najmä Ronaldo, ktorý sa v úvodnom stretnutí K-skupiny absolútne nepresadil. Po víťazstve nad Uzbekistanom už portugalské médiá písali o výbornej reakcii, no zároveň upozornili, že Uzbekistan nebol súper, ktorý by zverencov Roberta Martineza dostatočne preveril. „Toto bola najlepšia odpoveď na kritiku, ktorá na nás smerovala po úvodnom zápase. Ukázali sme, že sme zrelý tím. Na rozdiel od prvého stretnutia sme dokázali premieňať šance. Som veľmi spokojný s výsledkom i predvedeným výkonom," povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) tréner Martinez. Aj on bol po úvodnom vystúpení na šampionáte terčom kritiky. Najmä za to, že sa neodváži posadiť najväčšiu hviezdu tímu na lavičku.
„Môžem povedať, že to bol veľmi náročný týždeň. Týždeň, v ktorom bola verejná mienka veľmi tvrdá k nám všetkým, najmä k trénerovi. Ale vždy je to tak, je to jedno, som v tom už 23 rokov. Keď sa darí - 'Cristiano je dobrý', keď sa nedarí - 'Cristiano je starý, už je za zenitom'. Vždy to tak bude. Ale dnes sme odpovedali dobre, ja aj moji spoluhráči, presne to sme chceli,“ citovala agentúra AFP Ronalda, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. „Zlepšili sme sa. Je to život, niekedy prídu výzvy a hlavným cieľom je vždy sa zlepšovať. A presne to sme urobili,“ dodal.
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte, keď si nabehol na center Joaa Cancela z pravého krídla a z hranice päťky rozvlnil sieť. Svojím druhým gólom v zápase zvýšil na priebežných 3:0, v 39. minúte sa uvoľnil na hrote útoku a z pravej strany šestnástky zakončil na milimeter k vzdialenejšej tyči. Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta si tak pripísal aj ďalší rekord. S 10 presnými zásahmi je historicky najlepší portugalský strelec na svetových šampionátoch. Prekonal Eusebia, ktorý strelil všetkých deväť gólov na MS v roku 1966, pričom odohral šesť zápasov. „Som veľmi šťastný. Najdôležitejšie však je, že sme zvíťazili a podali sebavedomý výkon. Bolo to oveľa lepšie ako v úvodnom dueli proti DR Kongo. Rekordy sú vždy pekné, prioritou sú však vždy úspechy národného tímu," reagoval Ronaldo podľa webu FIFA.
Bol to pre neho 145. gól v drese portugalskej reprezentácie, za ktorú odohral 230 zápasov. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovaných šampionátov - šesť. Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18. Osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010.
Vo veku 41 rokov je zakončovateľ saudskoarabského Al-Nasr Ronaldo druhý najstarší hráč, ktorý skóroval na MS. Prvenstvo drží Kamerunčan Roger Milla, ktorý sa na svetovom šampionáte 1994 v USA strelecky presadil vo veku 42 rokov a 39 dní.
Bývalý útočník Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu mal podiel aj na druhom góle Portugalska, hoci sa nedotkol lopty. Pred priamym kopom si dal záležať, aby si všetci na štadióne mysleli, že bude exekútorom on. Rozhodca zapískal, zrazu sa sprava rozbehol Nuno Mendes a ľavačkou poslal loptu do siete po pravej ruke brankára Nematova. „Samozrejme, každý si myslí, že všetky priame kopy bude zahrávať Cristiano. V tej chvíli mi povedal: 'Budem predstierať, že to kopnem ja, a ty vystrelíš.' Vyšlo to. Dokázali sme vyhrať vysokým rozdielom a to je najdôležitejšie,“ citoval Mendesa portugalský denník Record. Aj pri ďalšom priamom kope zvolili Portugalčania prekvapivé riešenie a Ronaldo mal šancu na hetrik, hoci štandardku nezahral. Po rozbehu loptu iba prekročil a klusal vpred predstierajúc nezáujem, no tým sa šikovne uvoľnil a nabehol si na mäkký center Bruna Fernandesa, po ktorom v šestnástke osamotený Ronaldo zblízka trafil brankára.
Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od uzbeckého obrancu Chusanova a brankára Nematova. V 87. minúte upravil na konečných 5:0 Rafael Leao, na ktorého v pokutovom území zabudla obrana súpera. „Bolo fantastické, akým spôsobom a s akou disciplínou sme zápas odohrali. Ukazuje to, že vyspelosť v šatni nám umožnila premeniť kritiku na niečo pozitívne. V inej šatni by to však mohlo byť fatálne,“ povedal podľa agentúry AP tréner Martinez. Jeho náprotivok Fabio Cannavaro po vysokej prehre Uzbekistanu zobral zodpovednosť na seba: „Prehrali sme 0:5, pretože som robil chyby ja, nie hráči.“
Portugalsko tak má po dvoch dueloch na konte štyri body, ktoré mu dávajú veľkú nádej na postup do šestnásťfinále aj v prípade, že by skončilo v skupine tretie. Istý postup už má Kolumbia, ktorá po víťazstve 1:0 nad Kongom v noci na stredu v Guadalajare vedie tabuľku K-skupiny so šiestimi bodmi. V 76. minúte rozhodol pravý obranca anglického Crystal Palace Daniel Muňoz, keď sa presadil v šestnástke z prvej. „Hrali sme intenzívne a agresívne, držali sme sa nášho štýlu. Získali sme tieto tri body ako tím a pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Toto víťazstvo nám dáva morálnu vzpruhu. Nechceme sa s tým uspokojiť,“ povedal podľa agentúry AP Muňoz, pre ktorého to bol druhý gól na turnaji. Africké mužstvo má po dvoch zápasoch bod a stále živí nádej na postup. „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností,“ zhodnotil podľa webu FIFA tréner DR Kongo Sebastien Desabre.
Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.