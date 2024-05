Ronaldo prekonal strelecký rekord v saudskoarabskej Pro League

Rijád 28. mája (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prekonal rekord v počte gólov v jednej sezóne saudskoarabskej Pro League. V záverečnom 34. kole najvyššej súťaže pomohol tímu Al-Nassr dvoma presnými zásahmi k triumfu na Al-Ittihadom 4:2 a na konte má celkovo 35 gólov. O jeden tak prekonal doterajšie maximum Maročana Abderrazaka Hamdallaha z ročníka 2018/19.



"Nenaháňam rekordy, rekordy naháňajú mňa," uviedol po zápase 39-ročný útočník. Bývalý kanonier Sportingu Lisabon, Manchestru United, Realu Madrid i Juventusu sa najskôr presadil v závere prvého polčasu, keď si spracoval dlhý pas od Mohammeda Al Fatila a prekonal strelou pomedzi nohy Mohammeda Al Mahasneha. V 69. minúte zvýšil hlavou na 2:0. Al-Nassr mal už pred zápasom istotu druhého miesta, keď za šampiónom Al-Hilal zaostal o 14 bodov. Ronaldo prišiel do mužstva v decembri 2022 a odštartoval prílev ďalších hviezdnych hráčov do saudskej súťaže.



Ronaldo, ktorý doviedol Portugalsko k víťazstvu na ME 2016, figuruje v nominácii národného tímu na blížiaci sa kontinentálny šampionát v Nemecku, pripomenula agentúra AFP.