Ronaldo premenil dve jedenástky a Al-Nassr zdolal outsidera 4:0

Rijád 30. augusta (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo strelil dva góly pri víťazstve svojho tímu Al-Nassr v saudskoarabskej lige nad Al Shababom 4:0. Oba dal v prvom polčase a oba z penált, v 40. minúte navyše asistoval na tretí gól ďalšiemu hviezdnemu spoluhráčovi Sadiovi Manemu. Po krátkom výpadku zavinenom zranením sa tak Ronaldo dostáva do formy pred šlágrom J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku, ktorý je na programe 8. septembra v Bratislave.



Mane dal v štyroch ligových dueloch rovnaký počet gólov, Ronaldo má bilanciu päť presných zásahov a dve asistencie. Al-Nassru patrí šieste miesto v tabuľke, keď na úvod ročníka dvakrát prehral. Proti Al-Shababu, ktorý počas leta toľko nenakupoval a jeho trhová hodnota je len 39 miliónov eur oproti 204 miliónom jeho súpera, Al-Nassr dominoval a na strely vyhral jednoznačne 16:3 (10:1 na bránku).



Po štyroch kolách je na čele súťaže Al-Ittihad so stredopoliarmi Fabinhom, N'Golom Kantem či útočníkom Karimom Benzemom, ktorý vyhral všetky duely novej sezóny so skóre 12:0. O skóre za ním je ďalší prestupovo mimoriadne aktívny klub Al Ahli, ktorý v utorok vyhral nad Al Taee 2:0 vďaka gólom Riyada Mahreza a Francka Kessieho.