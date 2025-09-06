Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Ronaldo prispel dvoma gólmi k úspešnému vstupu Portugalska

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje s Joãoom Felixom po strelení štvrtého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny F kvalifikácie na Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 medzi Arménskom a Portugalskom na štadióne Vazgena Sargsyana v Jerevane v Arménsku v sobotu 6. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti úspešne vstúpili do kvalifikácie MS 2026, keď v F-skupine deklasovali v Jerevane domáce Arménsko 5:0. Dva góly úradujúcich šampiónov Ligy národov vsietil Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 140 presných zásahov v najcennejšom drese. Dvakrát sa presadil aj Joao Felix.

Angličania sú v kvalifikácii stále stopercentní. V sobotu zvíťazili vo Villa Parku nad Andorrou 2:0 a sú na čele tabuľky K-skupiny s plným počtom 12 bodov. Albión sa ujal vedenia v 25. minúte po vlastnom góle Christiana Garciu, Po zmene strán spečatil víťazstvo favorita Declan Rice. Srbi uspeli v prvom sobotňajšom dueli skupiny na pôde Lotyšska 1:0 a so siedmimi bodmi a posunuli na druhé miesto. O ich triumfe v Rige rozhodol v 12. minúte útočník Dušan Vlahovič.

Eeurópska kvalifikácia MS 2026


K-skupina:

Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)
Gól: 12. Vlahovič

Anglicko - Andorra 2:0 (1:0)
Góly: 25. Garcia (vlastný), 67. Rice

tabuľka:

1. Anglicko 4 4 0 0 8:0 12
2. Srbsko 3 2 1 0 4:0 7
3, Albánsko 4 1 2 1 4:3 5
4. Lotyšsko 4 1 1 2 2:5 4
5. Andorra 5 0 0 5 0:10 0

F-skupina:

Arménsko - Portugalsko 0:5 (0:3)
Góly: 10. a 62. Felix, 21. a 46. Ronaldo, 33. Cancelo
