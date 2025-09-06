< sekcia Šport
Ronaldo prispel dvoma gólmi k úspešnému vstupu Portugalska
Angličania sú v kvalifikácii stále stopercentní. V sobotu zvíťazili vo Villa Parku nad Andorrou 2:0 a sú na čele tabuľky K-skupiny s plným počtom 12 bodov.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti úspešne vstúpili do kvalifikácie MS 2026, keď v F-skupine deklasovali v Jerevane domáce Arménsko 5:0. Dva góly úradujúcich šampiónov Ligy národov vsietil Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 140 presných zásahov v najcennejšom drese. Dvakrát sa presadil aj Joao Felix.
Eeurópska kvalifikácia MS 2026
K-skupina:
Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)
Gól: 12. Vlahovič
Anglicko - Andorra 2:0 (1:0)
Góly: 25. Garcia (vlastný), 67. Rice
tabuľka:
1. Anglicko 4 4 0 0 8:0 12
2. Srbsko 3 2 1 0 4:0 7
3, Albánsko 4 1 2 1 4:3 5
4. Lotyšsko 4 1 1 2 2:5 4
5. Andorra 5 0 0 5 0:10 0
F-skupina:
Arménsko - Portugalsko 0:5 (0:3)
Góly: 10. a 62. Felix, 21. a 46. Ronaldo, 33. Cancelo