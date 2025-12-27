< sekcia Šport
Ronaldo prispel dvoma gólmi k vytvoreniu nového rekordu súťaže
V tabuľke strelcov je na čele spolu so spoluhráčom a krajanom Joaom Felixom.
Autor TASR
Rijád 27. decembra (TASR) - Cristiano Ronaldo prispel v sobotu dvoma gólmi k desiatemu víťazstvu futbalistov Al-Nassr za sebou. Saudskoarabský tím zároveň výhrou 3:0 nad Al-Okhdood vytvoril nový rekord tamojšej súťaže, keďže zvládol ako prvý v histórii triumfovať v úvodnej desiatke zápasov.
Portugalský útočník otvoril skóre stretnutia v 31. minúte a ešte v prvom polčase pridal „pätičkou“ aj dvanásty gól v sezóne. V tabuľke strelcov je na čele spolu so spoluhráčom a krajanom Joaom Felixom. Al-Nassr vedie súťaž s náskokom štyroch bodov na Al-Hilal, predošlého držiteľa rekordu s deviatimi výhrami na začiatku sezóny 2018/2019. Informovali o tom britské médiá.
