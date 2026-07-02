< sekcia Šport
RONALDO PROTI MODRIČOVI: Šestnásťfinále sľubuje stret legiend
Chorváti postúpili do 16-finále z 2. miesta v L-skupine, keď po prehre 2:4 s Anglickom zvíťazili 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Toronto 2. júla (TASR) - V noci na piatok je na programe šláger šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Duel medzi Portugalskom a Chorvátskom sľubuje stret 41-ročného Cristiana Ronalda a 40-ročného Luku Modriča, teda dvoch legiend, ktoré spolu zbierali tituly v Reale Madrid.
Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1. „V tíme vládne pokojná atmosféra. To, že sme dvakrát remizovali, neznamená, že sme stratili sebavedomie alebo že by o nás ľudia mali začať pochybovať. Potrebujeme len zostať pokojní – presne takí, akí sme teraz – a dobre sa pripraviť na zápas s Chorvátskom. Veríme, že zvíťazíme, a urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do ďalšieho kola. Chorvátov poznáme veľmi dobre, hrali sme proti nim už mnohokrát. Vieme o ich silných aj slabých stránkach a teraz ide o to, aby sme ich dôkladne analyzovali a čo najlepšie využili vo svoj prospech,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) krídelníka Portugalska Joaa Felixa.
Chorváti postúpili do 16-finále z 2. miesta v L-skupine, keď po prehre 2:4 s Anglickom zvíťazili 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou. „Myslím si, že sme späť tam, kde sme boli pred ôsmimi rokmi. Je to však len ďalší malý krok k splneniu nášho prvého cieľa, ktorým bol postup do vyraďovacej fázy. Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu a nie kritiku, pretože počas turnaja sme cítili obrovskú podporu chorvátskych fanúšikov. Či už vyhrávame alebo prehrávame, tento tím si zaslúži lásku a uznanie za všetko, čo urobil pre ľudí a pre krajinu. To by si mali všetci vážiť a neobracať sa proti mužstvu hneď pri prvej prehre,“ povedal Zlatko Dalič, tréner Chorvátska, ktoré v roku 2018 v Rusku dokráčalo až do finále.
„Selecao“ a „Vatreni“ sa na mundiale stretnú vôbec po prvý raz. Môže ísť zároveň o posledné vzájomné stretnutie dvoch legiend svetového futbalu a kapitánov svojich národných tímov. Útočník Portugalska Cristiano Ronaldo a stredopoliar Chorvátska Luka Modrič odohrali spolu šesť sezón za Real Madrid, s ktorým štyrikrát ovládli Ligu majstrov. Ronaldo strelil dva góly proti Uzbekistanu, zatiaľ čo Modrič si pri svojom 201. reprezentačnom štarte pripísal rozhodujúcu asistenciu pri víťazstve nad Ghanou.
Stretnutie s úvodným výkopom v piatok o 1.00 h SELČ v Toronte budú rozhodovať nórski arbitri na čele s hlavným rozhodcom Espenom Eskasom. Viedli aj marcový barážový duel medzi Slovenskom a Kosovom v Bratislave. Víťaz sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z dvojice Španielsko - Rakúsko.
piatok 3. júla, 1.00 h SELČ
BMO Field (Toronto, Kan.)
šestnásťfinále
Portugalsko - Chorvátsko, rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)
predpokladané zostavy:
Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo
Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Vlašič, Sučič, Perišič - Budimir
Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1. „V tíme vládne pokojná atmosféra. To, že sme dvakrát remizovali, neznamená, že sme stratili sebavedomie alebo že by o nás ľudia mali začať pochybovať. Potrebujeme len zostať pokojní – presne takí, akí sme teraz – a dobre sa pripraviť na zápas s Chorvátskom. Veríme, že zvíťazíme, a urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do ďalšieho kola. Chorvátov poznáme veľmi dobre, hrali sme proti nim už mnohokrát. Vieme o ich silných aj slabých stránkach a teraz ide o to, aby sme ich dôkladne analyzovali a čo najlepšie využili vo svoj prospech,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) krídelníka Portugalska Joaa Felixa.
Chorváti postúpili do 16-finále z 2. miesta v L-skupine, keď po prehre 2:4 s Anglickom zvíťazili 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou. „Myslím si, že sme späť tam, kde sme boli pred ôsmimi rokmi. Je to však len ďalší malý krok k splneniu nášho prvého cieľa, ktorým bol postup do vyraďovacej fázy. Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu a nie kritiku, pretože počas turnaja sme cítili obrovskú podporu chorvátskych fanúšikov. Či už vyhrávame alebo prehrávame, tento tím si zaslúži lásku a uznanie za všetko, čo urobil pre ľudí a pre krajinu. To by si mali všetci vážiť a neobracať sa proti mužstvu hneď pri prvej prehre,“ povedal Zlatko Dalič, tréner Chorvátska, ktoré v roku 2018 v Rusku dokráčalo až do finále.
„Selecao“ a „Vatreni“ sa na mundiale stretnú vôbec po prvý raz. Môže ísť zároveň o posledné vzájomné stretnutie dvoch legiend svetového futbalu a kapitánov svojich národných tímov. Útočník Portugalska Cristiano Ronaldo a stredopoliar Chorvátska Luka Modrič odohrali spolu šesť sezón za Real Madrid, s ktorým štyrikrát ovládli Ligu majstrov. Ronaldo strelil dva góly proti Uzbekistanu, zatiaľ čo Modrič si pri svojom 201. reprezentačnom štarte pripísal rozhodujúcu asistenciu pri víťazstve nad Ghanou.
Stretnutie s úvodným výkopom v piatok o 1.00 h SELČ v Toronte budú rozhodovať nórski arbitri na čele s hlavným rozhodcom Espenom Eskasom. Viedli aj marcový barážový duel medzi Slovenskom a Kosovom v Bratislave. Víťaz sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z dvojice Španielsko - Rakúsko.
piatok 3. júla, 1.00 h SELČ
BMO Field (Toronto, Kan.)
šestnásťfinále
Portugalsko - Chorvátsko, rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)
predpokladané zostavy:
Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo
Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Vlašič, Sučič, Perišič - Budimir