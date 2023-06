Ronaldo rozhodol v závere, Luxembursko vyhralo v Bosne 2:0

4. kolo kvalifikácie ME 2024



A-skupina:



Nórsko – Cyprus 3:1 (1:0)



Góly: 56. a 60. Haaland (prvý z 11m), 12. Solbakken - 90.+3 Kastanos







Škótsko – Gruzínsko 1:0 v prvom polčase (prerušené pre nespôsobilý terén)



Gól: 6. McGregor







E-skupina:



Faerské ostrovy – Albánsko 1:3 (1:1)



Góly: 45.+1 Faerö – 20. Bajrami, 51. Asllani, 90.+1 Muci







Moldavsko – Poľsko 3:2 (0:2)



Góly: 48. a 79. Nicolaescu, 86. Baboglo - 13. Milik, 35. Lewandowski







F-skupina:



Estónsko – Belgicko 0:3 (0:2)



Góly: 37. a 40. Lukaku, 90. Bakayoko







Rakúsko – Švédsko 2:0 (0:0)



Goly: 81. a 89. Baumgartner







G-skupina:



Bulharsko – Srbsko 1:1 (0:0)



Góly: 47. Despodov - 90.+6 Lazovič







Maďarsko – Litva 2:0 (1:0)



Góly: 32. B. Varga, 83. Sallai







J-skupina:



Bosna a Hercegovina - Luxembursko 0:2 (0:1)



Góly: 4. Borges Sanches, 74. Sinani. Rozhodoval: Leibovitz (Izr.), ŽK: Džeko – Bohnert, C. Martins, M. Martins, Moris







Island - Portugalsko 0:1 (0:0)



Gól: 89. Ronaldo. Rozhodoval: Siebert (Nem.), ŽK: A. Gudmundsson, Finnbogason, Willumsson, Thorsteinsson (ISL - Dalot, B. Silva, Ronaldo, ČK: 81. Willumsson (Island)

Bratislava 20. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska potvrdili post lídra "slovenskej" J-skupiny kvalifikácie ME 2024. V utorok vyhrali v Reykjavíku nad domácim Islandom 1:0 gólom Cristiana Ronalda v 89. minúte, oslávil ním svoj 200. štart v národnom tíme. Portugalsko má po štyroch zápasoch na čele tabuľky plný počet bodov. Na tretej priečke za Slovenskom zostalo v tabuľke Luxembursko, ktoré uspelo na pôde Bosny a Hercegoviny 2:0.Portugalsko sa na Islande dlho nedokázalo presadiť v koncovke. Napokon využilo až presilovku po vylúčení Willuma Thora Willumssona v 81. minúte. O osem minút neskôr sa presadil Ronaldo, jeho gól musel po dlhom posudzovaní odobriť až VAR. Portugalský kapitán je so 123 zásahmi na čele historickej tabuľky strelcov reprezentačných tímov. Jeho 200 duelov v najcennejšom drese je rovnako rekord, v marci tohto roka sa osamostatnil od Kuvajťana Badera Al-Mutawu (196).Island má v tabuľke rovnako bodov ako Bosna, ktorá v Zenici podľahla Luxembursku 0:2. Už vo štvrtej minúte poslal hostí do vedenia Yvandro Borges Sanches, ktorý potrestal hrubú chybu stopéra Sinišu Saničanina, V druhom polčase nepremenil v 54. minúte penaltu domáci Amir Hadžiahmetovič a cenný triumf hostí potvrdil štvrťhodinu pred koncom Danel Sinani.Neregulárny premočený terén na štadióne Hampden Park v Glasgowe spôsobil už po necelých desiatich minútach prerušenie duelu medzi lídrom A-skupiny Škótskom a Gruzínskom. V tom čase už domáci viedli v silnom daždi po zásahu Calluma McGregora 1:0. Rozhodcovia potom dlho rozhodovali o tom, či zápas bude pokračovať ešte v utorok a napokon to umožnili. Nóri si v tejto skupine pripísali na konto prvé víťazstvo, keď doma zdolali Cyprus hladko 3:1, dvakrát sa pod to podpísal Erling Haaland.Belgičania vyhrali v stretnutí F-skupiny v Tallinne nad domácim Estónskom 3:0, dvoma gólmi na konci prvého polčasu to zariadil Romelu Lukaku. Hostia si poradili aj bez brankára Thibauta Courtoisa, ktorý kontroverzne opustil tím - podľa verzie Courtoisa pre zranenie kolena. Čisté konto si udržal jeho náhradník Matz Sels. Belgičania strácajú tri body na lídra tabuľky Rakúsko, ktoré zdolalo doma Švédsko 2:0 - v záverečnej desaťminútovke sa dvakrát presadil Christoph Baumgartner. Belgičania však odohrali o zápas menej.Poľsko nepotvrdilo úlohu favorita v E-skupine na ihrisku Moldavska. Po prvom polčase síce viedlo o dva góly, keď si zhodne po presnom zásahu i asistencii pripísali Robert Lewandowski a Arkadiusz Milik, no napokon senzačne prehralo 2:3. Domáci dali víťazný gól v 86. minúte. Albánci nezaváhali na Faerských ostrovoch (3:1). Na čele skupiny sú Česi, ktorí mali v utorok v kvalifikácii voľno. Poliaci sú až štvrtí s tromi bodmi z troch duelov.Maďari sa vyšvihli na čelo G-skupiny, keď si v Budapešti podľa očakávania poradili s Litvou 2:0. Rovnaký počet bodov majú Srbi, ktorí remizovali v Bulharsku 1:1 a stratili prvé body v prebiehajúcej kvalifikácii.