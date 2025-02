Ronaldo sa dohodol na predĺžení zmluvy s Al-Nassr do júna 2026

Rijád 11. februára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa údajne dohodol na predĺžení zmluvy so saudskoarabským Al-Nassr o ďalší rok do júna 2026. Pre agentúru AFP to uviedol jeden z predstaviteľov klubu, ktorý chce do oficiálneho oznámenia zostať v anonymite. Zdroj informoval, že obe strany sa dohodli na predĺžení kontraktu, no zatiaľ k podpisu neprišlo.



Ronaldo v minulom týždni dovŕšil 40 rokov a jeho terajšia zmluva sa skončí v júni tohto roka. Päťnásobný držiteľ ocenenia Zlatá lopta v auguste minulého roka povedal, že plánuje v Al-Nassr zostať až do konca svojej profesionálnej kariéry, ktorý môže prísť v horizonte dvoch či troch rokov. "S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stane v Al-Nassr, tíme, ktorý ma robí šťastným a kde sa cítim dobre," uviedol Ronaldo vlani v lete.



Portugalčan prišiel do Saudskej Arábie v roku 2023 z Manchestru United. Hviezdny útočník stihol za klub odohrať 90 súťažných stretnutí, v ktorých nastrieľal 82 gólov. Jeho prestup krátko po MS v Katare spustil vlnu príchodov do saudskoarabskej Pro Leaugue, nasledovali ho Karim Benzema či Brazílčan Neymar, ktorý už medzičasom oblieka dres materského Santosu.